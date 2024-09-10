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Ефимов: в Москве реконструировали 22 транспортные развязки на МКАД - РИА Новости, 10.09.2024
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14:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/efimov-1971776422.html
Ефимов: в Москве реконструировали 22 транспортные развязки на МКАД
Ефимов: в Москве реконструировали 22 транспортные развязки на МКАД - РИА Новости, 10.09.2024
Ефимов: в Москве реконструировали 22 транспортные развязки на МКАД
В столице с 2012 года провели реконструкцию всех 22 транспортных развязок, расположенных на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:10
2024-09-10T14:10
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В столице с 2012 года провели реконструкцию всех 22 транспортных развязок, расположенных на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице завершился крупнейший проект модернизации транспортных развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге. С 2012 года реализованы 22 проекта реконструкции и строительства таких сооружений. Заключительным этапом программы стали работы на Алтуфьевской развязке", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что по проекту предусмотрено строительство более 5 километров дорог. Сюда войдут два искусственных сооружения. Реконструкция предполагала замену устаревшего сооружения клеверного типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что через МКАД возвели путепровод, длина которого составила 292 метра. Благодаря ему будет обеспечено комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе.Кроме того, по проекту построили эстакаду-съезд протяженностью 547 метров. Она проходит с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в направлении Дмитровского шоссе.Также специалистам предстоит построить очистное сооружение, высадить четыре гектара газонов, деревья и кустарники.
https://ria.ru/20240910/efimov-1971685069.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Москве реконструировали 22 транспортные развязки на МКАД

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В столице с 2012 года провели реконструкцию всех 22 транспортных развязок, расположенных на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице завершился крупнейший проект модернизации транспортных развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге. С 2012 года реализованы 22 проекта реконструкции и строительства таких сооружений. Заключительным этапом программы стали работы на Алтуфьевской развязке", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
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В сообщении уточняется, что по проекту предусмотрено строительство более 5 километров дорог. Сюда войдут два искусственных сооружения. Реконструкция предполагала замену устаревшего сооружения клеверного типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.
В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что через МКАД возвели путепровод, длина которого составила 292 метра. Благодаря ему будет обеспечено комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе.
Кроме того, по проекту построили эстакаду-съезд протяженностью 547 метров. Она проходит с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в направлении Дмитровского шоссе.
Также специалистам предстоит построить очистное сооружение, высадить четыре гектара газонов, деревья и кустарники.
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