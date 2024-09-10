https://ria.ru/20240910/efimov-1971689476.html
Ефимов: в Москве в рамках КРТ на 155 гектарах создадут парки и бульвары
Ефимов: в Москве в рамках КРТ на 155 гектарах создадут парки и бульвары - РИА Новости, 10.09.2024
Ефимов: в Москве в рамках КРТ на 155 гектарах создадут парки и бульвары
В Москве сейчас разрабатываются и реализуются 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в результате которых в городе в том числе появится 155... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:08
2024-09-10T11:08
2024-09-10T11:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве сейчас разрабатываются и реализуются 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в результате которых в городе в том числе появится 155 гектаров парков, скверов, аллей и бульваров, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов."В программу комплексного развития территорий вовлечено свыше 3,1 тысячи гектаров. Из них почти 1,25 тысячи гектаров отведено под благоустройство. Наряду с общественными пространствами, в которых разместят велодорожки, спортивные и детские площадки, появится 155 гектаров парковых территорий, скверов, аллей и бульваров. Они будут органично вписаны в застройку новых кварталов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отмечается в сообщении, благодаря проектам КРТ в каждом районе столицы рядом с жилой застройкой появятся общественные пространства.Например, уже завершено благоустройство у построенных объектов и будущих домов в рамках редевелопмента промзоны “Октябрьское Поле” в Щукине: здесь появились детские и спортплощадки, уложены брусчатка, асфальт и специальные резиновые покрытия, посажены высадили деревья и кустарники. В скором времени откроются появятся скверы на улицах Расплетина и Берзарина.Кроме того, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, преображение территорий ожидает в рамках проектов КРТ бывшую промзону "Братцево" в Войковском районе, многоуровневая набережная с мариной на 200 лодок и катеров появится на территории Южного порта, в Кунцеве внутри жилого квартала создадут прогулочные зоны с велодорожками, спортивными и игровыми площадками.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве сейчас разрабатываются и реализуются 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в результате которых в городе в том числе появится 155 гектаров парков, скверов, аллей и бульваров, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
"В программу комплексного развития территорий вовлечено свыше 3,1 тысячи гектаров. Из них почти 1,25 тысячи гектаров отведено под благоустройство. Наряду с общественными пространствами, в которых разместят велодорожки, спортивные и детские площадки, появится 155 гектаров парковых территорий, скверов, аллей и бульваров. Они будут органично вписаны в застройку новых кварталов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отмечается в сообщении, благодаря проектам КРТ в каждом районе столицы рядом с жилой застройкой появятся общественные пространства.
Например, уже завершено благоустройство у построенных объектов и будущих домов в рамках редевелопмента промзоны “Октябрьское Поле” в Щукине: здесь появились детские и спортплощадки, уложены брусчатка, асфальт и специальные резиновые покрытия, посажены высадили деревья и кустарники. В скором времени откроются появятся скверы на улицах Расплетина и Берзарина.
Кроме того, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, преображение территорий ожидает в рамках проектов КРТ бывшую промзону "Братцево" в Войковском районе, многоуровневая набережная с мариной на 200 лодок и катеров появится на территории Южного порта, в Кунцеве внутри жилого квартала создадут прогулочные зоны с велодорожками, спортивными и игровыми площадками.