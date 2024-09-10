https://ria.ru/20240910/efimov-1971689476.html

Ефимов: в Москве в рамках КРТ на 155 гектарах создадут парки и бульвары

Ефимов: в Москве в рамках КРТ на 155 гектарах создадут парки и бульвары - РИА Новости, 10.09.2024

Ефимов: в Москве в рамках КРТ на 155 гектарах создадут парки и бульвары

В Москве сейчас разрабатываются и реализуются 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в результате которых в городе в том числе появится 155... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:08

2024-09-10T11:08

2024-09-10T11:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве сейчас разрабатываются и реализуются 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в результате которых в городе в том числе появится 155 гектаров парков, скверов, аллей и бульваров, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов."В программу комплексного развития территорий вовлечено свыше 3,1 тысячи гектаров. Из них почти 1,25 тысячи гектаров отведено под благоустройство. Наряду с общественными пространствами, в которых разместят велодорожки, спортивные и детские площадки, появится 155 гектаров парковых территорий, скверов, аллей и бульваров. Они будут органично вписаны в застройку новых кварталов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отмечается в сообщении, благодаря проектам КРТ в каждом районе столицы рядом с жилой застройкой появятся общественные пространства.Например, уже завершено благоустройство у построенных объектов и будущих домов в рамках редевелопмента промзоны “Октябрьское Поле” в Щукине: здесь появились детские и спортплощадки, уложены брусчатка, асфальт и специальные резиновые покрытия, посажены высадили деревья и кустарники. В скором времени откроются появятся скверы на улицах Расплетина и Берзарина.Кроме того, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, преображение территорий ожидает в рамках проектов КРТ бывшую промзону "Братцево" в Войковском районе, многоуровневая набережная с мариной на 200 лодок и катеров появится на территории Южного порта, в Кунцеве внутри жилого квартала создадут прогулочные зоны с велодорожками, спортивными и игровыми площадками.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы