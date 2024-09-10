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Ефимов: в Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро
Ефимов: в Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро - РИА Новости, 10.09.2024
Ефимов: в Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро
В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:08
2024-09-10T10:08
2024-09-10T10:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 километра линий метро. Закончили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями – это “Новаторская” с пересадкой на Большую кольцевую линию, “Университет дружбы народов”, “Генерала Тюленева” и “Тютчевская”. Уже открыто движение на станции “Потапово” Сокольнической линии. Активные работы продолжаются на Рублево-Архангельской лини", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.На прошлой неделе открылось сразу пять новых станций московского метрополитена: мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября открыл станцию “Потапово, а 7 сентября первых пассажиров принял первый участок новой, 16-й по счету радиальной линии метрополитена – Троицкой. На нем открылись четыре станции: "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".Как напоминается в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса, в Москве в активной фазе строительства находятся 11 станций метро: семь на Троицкой ветке, три на Рублево-Архангельской и одна на Кольцевой. Еще 19 станций проектируются. Еще две линии подземки – Рублёво-Архангельскую и Бирюлевскую – планируется открыть до 2030 года.Также в Москве реализуется масштабный проект создания линий наземного метро - Московских центральных диаметров (МЦД), связывающих столицу с городами Подмосковья.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 километра линий метро. Закончили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями – это “Новаторская” с пересадкой на Большую кольцевую линию, “Университет дружбы народов”, “Генерала Тюленева” и “Тютчевская”. Уже открыто движение на станции “Потапово” Сокольнической линии. Активные работы продолжаются на Рублево-Архангельской лини", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
На прошлой неделе открылось сразу пять новых станций московского метрополитена: мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября открыл станцию “Потапово, а 7 сентября первых пассажиров принял первый участок новой, 16-й по счету радиальной линии метрополитена – Троицкой. На нем открылись четыре станции: "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".
Как напоминается в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса, в Москве в активной фазе строительства находятся 11 станций метро: семь на Троицкой ветке, три на Рублево-Архангельской и одна на Кольцевой. Еще 19 станций проектируются. Еще две линии подземки – Рублёво-Архангельскую и Бирюлевскую – планируется открыть до 2030 года.
Также в Москве реализуется масштабный проект создания линий наземного метро - Московских центральных диаметров (МЦД), связывающих столицу с городами Подмосковья.