https://ria.ru/20240910/durov-1971820665.html

СМИ сообщили, на каком языке Дуров общался со следователями

СМИ сообщили, на каком языке Дуров общался со следователями - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ сообщили, на каком языке Дуров общался со следователями

Основатель Telegram Павел Дуров во время его нахождения под стражей в Париже общался с французскими следователями на русском и английском языках, хотя для... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:26

2024-09-10T13:26

2024-09-10T13:26

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров во время его нахождения под стражей в Париже общался с французскими следователями на русском и английском языках, хотя для получения гражданства сдавал экзамен на знание французского, сообщает радиостанция Franceinfo. "Основатель Telegram, желающий получить французское гражданство, сдал экзамен на DELF - Диплом об изучении французского языка, уровень B1. Средний уровень, который ему не позволит спустя несколько лет во время нахождения под стражей ответить на вопросы следователей на французском. Он будет говорить на русском, потом на английском", - сообщает СМИ, описывая ситуацию с владением Дуровым французским языком. По данным радиостанции, Дуров сдавал экзамен в декабре 2020 года в центре французского языка "Альянс Франсез" в Дубае. Регистрация на тестирование проводилась при участии французского консульства, сообщает радио со ссылкой на источник в организации. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон встречался с Дуровым и "с обеих сторон было желание, чтобы он получил французское гражданство", сообщает радио со ссылкой на источники. Во французском МИДе за делом Дурова о получении гражданства следили "на самом высоком уровне", однако его заявка рассматривалась без обхода правил, передает СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с делом. Предприниматель получил гражданство в августе 2021 года. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. -0-

https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html

https://ria.ru/20240910/durov-1968735141.html

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в мире, франция, париж, дубай, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции