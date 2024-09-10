https://ria.ru/20240910/dtp-1971744730.html

Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии

Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 10.09.2024

Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии

Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:43

2024-09-10T08:43

2024-09-10T08:48

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС.Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек."К месту ДТП выдвинулись пожарные Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения РС (Я), медики и сотрудники ГИБДД Алданского района. 10 пассажиров попутным транспортом доставлены в ЦРБ города Алдан", - говорится в сообщении МЧС Республики Саха (Якутия).

https://ria.ru/20240908/dtp-1971410181.html

республика саха (якутия)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)