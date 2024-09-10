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Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 10.09.2024
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08:43 10.09.2024 (обновлено: 08:48 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/dtp-1971744730.html
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 10.09.2024
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:43
2024-09-10T08:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС.Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек."К месту ДТП выдвинулись пожарные Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения РС (Я), медики и сотрудники ГИБДД Алданского района. 10 пассажиров попутным транспортом доставлены в ЦРБ города Алдан", - говорится в сообщении МЧС Республики Саха (Якутия).
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республика саха (якутия)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии

После съезда автобуса с трассы в Якутии госпитализировали десять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС.
Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек.
"К месту ДТП выдвинулись пожарные Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения РС (Я), медики и сотрудники ГИБДД Алданского района. 10 пассажиров попутным транспортом доставлены в ЦРБ города Алдан", - говорится в сообщении МЧС Республики Саха (Якутия).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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