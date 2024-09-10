https://ria.ru/20240910/dtp-1971744730.html
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 10.09.2024
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:43
2024-09-10T08:43
2024-09-10T08:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Десять пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии, доставили в больницу, сообщило МЧС.Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек."К месту ДТП выдвинулись пожарные Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения РС (Я), медики и сотрудники ГИБДД Алданского района. 10 пассажиров попутным транспортом доставлены в ЦРБ города Алдан", - говорится в сообщении МЧС Республики Саха (Якутия).
https://ria.ru/20240908/dtp-1971410181.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
После съезда автобуса с трассы в Якутии госпитализировали десять человек