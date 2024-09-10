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Экс-лидер североирландской партии не признал вину в 18 изнасилованиях - РИА Новости, 10.09.2024
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17:27 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/donaldson-1971903533.html
Экс-лидер североирландской партии не признал вину в 18 изнасилованиях
Экс-лидер североирландской партии не признал вину в 18 изнасилованиях - РИА Новости, 10.09.2024
Экс-лидер североирландской партии не признал вину в 18 изнасилованиях
Экс-лидер североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) Джеффри Дональдсон не признал в суде вину во вменяемых ему 18 преступлениях сексуального... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:27
2024-09-10T17:27
в мире
северная ирландия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Экс-лидер североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) Джеффри Дональдсон не признал в суде вину во вменяемых ему 18 преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании, сообщила во вторник газета Guardian. "Джеффри Дональдсон не признал вину в сексуальных преступлениях, после того как обвинения против него спровоцировали его отставку с поста лидера Демократической юнионистской партии (DUP) ранее в этом году", - говорится в статье. Мужчине вменяют один эпизод изнасилования, четыре эпизода грубого непристойного поведения и 13 эпизодов сексуального нападения, все преступления были совершены в период с 1985 по 2008 год, пишет Guardian. По делу также проходит супруга 61-летнего политика Элеанор Дональдсон, которой ранее предъявили три обвинения в пособничестве и подстрекательстве, сообщает газета. Отмечается, что она также не признала вину в суде. Оба были отпущены под залог, судебное разбирательство по существу начнется 24 марта 2025 года и продлится две недели, говорится в статье. В марте Дональдсон покинул пост лидера североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) после предъявления ему обвинений в давних преступлениях сексуального характера. Он занимал эту должность с 2021 года. Как отмечали британские СМИ, Дональдсон также является североирландским политиком, который дольше всех пробыл на посту члена британского парламента. Он представлял избирательный округ Лаган-Вэлли в Северной Ирландии с 1997 года, в 2016 году ему присвоили рыцарский титул.
https://rsport.ria.ru/20240910/lequipe-1971725016.html
https://rsport.ria.ru/20240907/khokkeist-1971310087.html
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в мире, северная ирландия
В мире, Северная Ирландия
Экс-лидер североирландской партии не признал вину в 18 изнасилованиях

Guardian: экс-лидер партии DUP Дональдсон не признал вину в 18 изнасилованиях

© AP Photo / Peter MorrisonДжеффри Дональдсон
Джеффри Дональдсон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Peter Morrison
Джеффри Дональдсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Экс-лидер североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) Джеффри Дональдсон не признал в суде вину во вменяемых ему 18 преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании, сообщила во вторник газета Guardian.
"Джеффри Дональдсон не признал вину в сексуальных преступлениях, после того как обвинения против него спровоцировали его отставку с поста лидера Демократической юнионистской партии (DUP) ранее в этом году", - говорится в статье.
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Мужчине вменяют один эпизод изнасилования, четыре эпизода грубого непристойного поведения и 13 эпизодов сексуального нападения, все преступления были совершены в период с 1985 по 2008 год, пишет Guardian. По делу также проходит супруга 61-летнего политика Элеанор Дональдсон, которой ранее предъявили три обвинения в пособничестве и подстрекательстве, сообщает газета. Отмечается, что она также не признала вину в суде.
Оба были отпущены под залог, судебное разбирательство по существу начнется 24 марта 2025 года и продлится две недели, говорится в статье.
В марте Дональдсон покинул пост лидера североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) после предъявления ему обвинений в давних преступлениях сексуального характера. Он занимал эту должность с 2021 года.
Как отмечали британские СМИ, Дональдсон также является североирландским политиком, который дольше всех пробыл на посту члена британского парламента. Он представлял избирательный округ Лаган-Вэлли в Северной Ирландии с 1997 года, в 2016 году ему присвоили рыцарский титул.
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