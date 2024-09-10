https://ria.ru/20240910/dodon-1971930741.html

На Додона подали жалобу за заявления против ЛГБТ*-пропаганды

На Додона подали жалобу за заявления против ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 10.09.2024

На Додона подали жалобу за заявления против ЛГБТ*-пропаганды

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что организация Genderdoc-M подала в полицию жалобу на него за высказывания... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:40

2024-09-10T19:40

2024-09-10T19:40

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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что организация Genderdoc-M подала в полицию жалобу на него за высказывания против пропаганды ЛГБТ*. "Сегодня меня вызвали в полицию, где я узнал, что организация Genderdoc-M подала против меня уголовную жалобу и жалобу о правонарушении. Причина — в своей политической деятельности я произнес в качестве электорального обязательства следующую фразу: "Мы не позволим внедрение ЛГБТ*-пропаганды в школах и в Кишиневе, поскольку это неприемлемо как для большинства учителей, так и для родителей и семей, чьи дети учатся в школе", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, неприятие пропаганды ЛГБТ* в школах отражает его позицию как гражданина и отца. "Я всегда выступал за сохранение здоровых традиций и буду продолжать поддерживать это, в отличие от Майи Санду (президента Молдавии – ред.) и членов ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), которые для сохранения власти готовы принять внешнюю повестку, опасную для нашего общества. В нашей стране подавляющее большинство граждан за традиционную семью", - подчеркнул Додон. Согласно соцопросам, проводимых в республике большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240614/dodon-1952938141.html

https://ria.ru/20240618/tsennosti-1953805495.html

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молдавия, россия, кишинев, майя санду, игорь додон, в мире