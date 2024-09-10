На Додона подали жалобу за заявления против ЛГБТ*-пропаганды
Додон заявил, что на него подали жалобу за высказывание против ЛГБТ*-пропаганды
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что организация Genderdoc-M подала в полицию жалобу на него за высказывания против пропаганды ЛГБТ*.
"Сегодня меня вызвали в полицию, где я узнал, что организация Genderdoc-M подала против меня уголовную жалобу и жалобу о правонарушении. Причина — в своей политической деятельности я произнес в качестве электорального обязательства следующую фразу: "Мы не позволим внедрение ЛГБТ*-пропаганды в школах и в Кишиневе, поскольку это неприемлемо как для большинства учителей, так и для родителей и семей, чьи дети учатся в школе", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, неприятие пропаганды ЛГБТ* в школах отражает его позицию как гражданина и отца. "Я всегда выступал за сохранение здоровых традиций и буду продолжать поддерживать это, в отличие от Майи Санду (президента Молдавии – ред.) и членов ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), которые для сохранения власти готовы принять внешнюю повестку, опасную для нашего общества. В нашей стране подавляющее большинство граждан за традиционную семью", - подчеркнул Додон.
Согласно соцопросам, проводимых в республике большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.