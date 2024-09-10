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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/dnepr-1971782039.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 70 военных,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:09
2024-09-10T11:09
специальная военная операция на украине
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запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ и станцию РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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