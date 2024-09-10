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Послы раскритиковали Макрона за то, что он четыре месяца не принимает их - РИА Новости, 10.09.2024
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19:32 10.09.2024 (обновлено: 19:34 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/diplomaty-1971929841.html
Послы раскритиковали Макрона за то, что он четыре месяца не принимает их
Послы раскритиковали Макрона за то, что он четыре месяца не принимает их - РИА Новости, 10.09.2024
Послы раскритиковали Макрона за то, что он четыре месяца не принимает их
Послы зарубежных стран, включая Иран и Израиль, возмущены тем, что президент Франции Эммануэль Макрон уже 4 месяца не может их принять, сообщает издание Journal РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:32
2024-09-10T19:34
в мире
франция
украина
иран
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Послы зарубежных стран, включая Иран и Израиль, возмущены тем, что президент Франции Эммануэль Макрон уже 4 месяца не может их принять, сообщает издание Journal du Dimanche, отмечая, что французская дипломатия находится в "мертвой точке", а у президента нет четкой стратегии во внешней политике. Согласно СМИ, ссылающемуся на информацию из нескольких источников, зарубежные дипломаты жалуются на "полное бездействие на набережной Орсэ", где расположен французский МИД, усугубившегося после поражения партии президента на выборах в Европарламент. Порядка двадцати послов находятся в ожидании 10-минутной формальной встречи с президентом, которая позволит вручить ему верительные грамоты и тем самым получить аккредитацию на выполнение своей миссии в стране. Но график Макрона все время расписан из-за затянувшегося назначения нового кабмина. "Макрон всеми силами стремится избежать невыгодного "правительства сожительства", поскольку в вопросе иностранных дел он оказался бы в тупике. Президент больше не смог бы проявлять инициативу прежним образом. Например, в условиях "правительства сожительства" идея Эммануэля Макрона о желании отправить французских солдат на территорию Украины немыслима без согласия премьер-министра", - напоминает издание. "Внешняя политика не является сильной стороной президента", - отмечает бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, который считает, что французская дипломатия сегодня дезориентирована. Некоторые дипломаты также сожалеют, что Эммануэль Макрон "полагается в основном на дипломатическую ячейку Елисейского дворца". Как напоминает издание, разрыв Макрона с дипломатическим корпусом подтверждает и то, что впервые за 30 лет в конце лета не была проведена ежегодная конференция послов. Официальным предлогом стало проведение Паралимпийских игр. "Но дипломаты поняли, что это, главным образом, потому, что у президента нет четких линий, которые можно было бы им объяснить. Не считая поддержки Украины и климата, мы просто плывем по течению", - подчеркнул де Глиниасти.
https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html
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в мире, франция, украина, иран, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Украина, Иран, Эммануэль Макрон, Европарламент
Послы раскритиковали Макрона за то, что он четыре месяца не принимает их

Journal du Dimanche: послы жалуются на то, что Макрон 4 месяца не принимает их

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Послы зарубежных стран, включая Иран и Израиль, возмущены тем, что президент Франции Эммануэль Макрон уже 4 месяца не может их принять, сообщает издание Journal du Dimanche, отмечая, что французская дипломатия находится в "мертвой точке", а у президента нет четкой стратегии во внешней политике.
Согласно СМИ, ссылающемуся на информацию из нескольких источников, зарубежные дипломаты жалуются на "полное бездействие на набережной Орсэ", где расположен французский МИД, усугубившегося после поражения партии президента на выборах в Европарламент.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Порядка двадцати послов находятся в ожидании 10-минутной формальной встречи с президентом, которая позволит вручить ему верительные грамоты и тем самым получить аккредитацию на выполнение своей миссии в стране. Но график Макрона все время расписан из-за затянувшегося назначения нового кабмина. "Макрон всеми силами стремится избежать невыгодного "правительства сожительства", поскольку в вопросе иностранных дел он оказался бы в тупике. Президент больше не смог бы проявлять инициативу прежним образом. Например, в условиях "правительства сожительства" идея Эммануэля Макрона о желании отправить французских солдат на территорию Украины немыслима без согласия премьер-министра", - напоминает издание.
"Внешняя политика не является сильной стороной президента", - отмечает бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, который считает, что французская дипломатия сегодня дезориентирована. Некоторые дипломаты также сожалеют, что Эммануэль Макрон "полагается в основном на дипломатическую ячейку Елисейского дворца".
Как напоминает издание, разрыв Макрона с дипломатическим корпусом подтверждает и то, что впервые за 30 лет в конце лета не была проведена ежегодная конференция послов. Официальным предлогом стало проведение Паралимпийских игр.
"Но дипломаты поняли, что это, главным образом, потому, что у президента нет четких линий, которые можно было бы им объяснить. Не считая поддержки Украины и климата, мы просто плывем по течению", - подчеркнул де Глиниасти.
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