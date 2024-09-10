Рейтинг@Mail.ru
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/buryatiya-1971739333.html
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2024
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей
Бурятия на Восточном экономическом форуме-2024 заключила 12 соглашений на сумму почти 260 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:45
2024-09-10T07:45
дальний восток
малайзия
монголия
алексей цыденов
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970964273_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f4e6975adaa1936a160e3a539ddff81b.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Бурятия на Восточном экономическом форуме-2024 заключила 12 соглашений на сумму почти 260 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. "На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений на 258,97 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Самые крупные из них – о реализации проектов по строительству Мокского гидроузла и биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства. "Владимир Владимирович (Путин) дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. Павильон Бурятии на "Улице Дальнего Востока" посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) Лим Бён Джин и другие делегации и гости, отметили в правительстве.
https://ria.ru/20240906/vef-1970953687.html
https://ria.ru/20240905/demeshin-1970837924.html
дальний восток
малайзия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970964273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32f14500b838613787cba786492c1518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, малайзия, монголия, алексей цыденов, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Малайзия, Монголия, Алексей Цыденов, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей

Власти Бурятии: на ВЭФ-2024 заключены 12 соглашений почти на 260 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСимволика форума
Символика форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Символика форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Бурятия на Восточном экономическом форуме-2024 заключила 12 соглашений на сумму почти 260 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
"На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений на 258,97 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Кобяков рассказал, сколько соглашений подписали на ВЭФ
6 сентября, 05:34
Самые крупные из них – о реализации проектов по строительству Мокского гидроузла и биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства.
"Владимир Владимирович (Путин) дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Павильон Бурятии на "Улице Дальнего Востока" посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) Лим Бён Джин и другие делегации и гости, отметили в правительстве.
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин во время участия на Восточном экономическом форуме-2024 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Врио губернатора Хабаровского края Демешин на ВЭФ стал модератором сессии
5 сентября, 14:54
 
Дальний ВостокМалайзияМонголияАлексей ЦыденовАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)ЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала