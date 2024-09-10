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Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2024
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей
Бурятия на Восточном экономическом форуме-2024 заключила 12 соглашений на сумму почти 260 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:45
2024-09-10T07:45
2024-09-10T07:45
дальний восток
малайзия
монголия
алексей цыденов
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Бурятия на Восточном экономическом форуме-2024 заключила 12 соглашений на сумму почти 260 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. "На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений на 258,97 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Самые крупные из них – о реализации проектов по строительству Мокского гидроузла и биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства. "Владимир Владимирович (Путин) дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. Павильон Бурятии на "Улице Дальнего Востока" посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) Лим Бён Джин и другие делегации и гости, отметили в правительстве.
https://ria.ru/20240906/vef-1970953687.html
https://ria.ru/20240905/demeshin-1970837924.html
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дальний восток, малайзия, монголия, алексей цыденов, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Малайзия, Монголия, Алексей Цыденов, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Бурятия заключила на ВЭФ-2024 соглашения почти на 260 млрд рублей
Власти Бурятии: на ВЭФ-2024 заключены 12 соглашений почти на 260 млрд рублей