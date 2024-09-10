Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений
Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений на сумму более 258 миллиардов рублей
Символика форума. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 10 сен – РИА Новости. Бурятия заключила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 12 соглашений на сумму более 258 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.
"На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 258,97 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, самые крупные из них – это соглашения о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций), строительстве биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и "Сибагро".
По словам главы региона Алексея Цыденова, президент России Владимир Путин дал на ВЭФ ряд очень значимых для Бурятии и всего ДФО поручений.
"Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ", - приводятся в сообщении слова Цыденова.
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Также президент поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов сверх утверждённого лимита бюджетных кредитов на период с 2025 по 2030 годы, которые регионы могут получить по стандартному распределению. При этом Бурятия, Сахалинская и Магаданская области, а также Камчатский и Хабаровский края стали лидерами по реализации мастер-планов.
Также в рамках ВЭФ-2024 Путин открыл новый флагман промышленности не только республики, но и всего Дальнего Востока - крупнейшее в России производство цинкового концентрата, ГОК "Озерный". Министр спорта России Михаил Дегтярев и Цыденов открыли четыре цифровые спортивные площадки в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Аршане. На них установлено современное спортивное оборудование и игровые зоны.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.