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Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений - РИА Новости, 10.09.2024
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08:00 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/burjatija-1971740312.html
Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений
Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений - РИА Новости, 10.09.2024
Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений
Бурятия заключила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 12 соглашений на сумму более 258 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:00
экономика
россия
дальний восток
магаданская область
владимир путин
михаил дегтярев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
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УЛАН-УДЭ, 10 сен – РИА Новости. Бурятия заключила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 12 соглашений на сумму более 258 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства республики. "На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 258,97 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, самые крупные из них – это соглашения о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций), строительстве биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и "Сибагро". По словам главы региона Алексея Цыденова, президент России Владимир Путин дал на ВЭФ ряд очень значимых для Бурятии и всего ДФО поручений. "Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ", - приводятся в сообщении слова Цыденова. Также президент поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов сверх утверждённого лимита бюджетных кредитов на период с 2025 по 2030 годы, которые регионы могут получить по стандартному распределению. При этом Бурятия, Сахалинская и Магаданская области, а также Камчатский и Хабаровский края стали лидерами по реализации мастер-планов. Также в рамках ВЭФ-2024 Путин открыл новый флагман промышленности не только республики, но и всего Дальнего Востока - крупнейшее в России производство цинкового концентрата, ГОК "Озерный". Министр спорта России Михаил Дегтярев и Цыденов открыли четыре цифровые спортивные площадки в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Аршане. На них установлено современное спортивное оборудование и игровые зоны. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html
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дальний восток
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экономика, россия, дальний восток, магаданская область, владимир путин, михаил дегтярев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Магаданская область, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений

Бурятия заключила на ВЭФ 12 соглашений на сумму более 258 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСимволика форума
Символика форума - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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УЛАН-УДЭ, 10 сен – РИА Новости. Бурятия заключила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) 12 соглашений на сумму более 258 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.
"На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 258,97 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, самые крупные из них – это соглашения о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций), строительстве биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и "Сибагро".
По словам главы региона Алексея Цыденова, президент России Владимир Путин дал на ВЭФ ряд очень значимых для Бурятии и всего ДФО поручений.
"Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ", - приводятся в сообщении слова Цыденова.
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Также президент поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов сверх утверждённого лимита бюджетных кредитов на период с 2025 по 2030 годы, которые регионы могут получить по стандартному распределению. При этом Бурятия, Сахалинская и Магаданская области, а также Камчатский и Хабаровский края стали лидерами по реализации мастер-планов.
Также в рамках ВЭФ-2024 Путин открыл новый флагман промышленности не только республики, но и всего Дальнего Востока - крупнейшее в России производство цинкового концентрата, ГОК "Озерный". Министр спорта России Михаил Дегтярев и Цыденов открыли четыре цифровые спортивные площадки в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Аршане. На них установлено современное спортивное оборудование и игровые зоны.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокМагаданская областьВладимир ПутинМихаил ДегтяревГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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