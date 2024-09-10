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Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому - РИА Новости, 10.09.2024
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09:52 10.09.2024 (обновлено: 10:11 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/brutto-1971755854.html
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому - РИА Новости, 10.09.2024
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому
Тимур Одилбеков (рэпер Брутто) из группы "Каспийский груз" показал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в подмосковном Раменском. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:52
2024-09-10T10:11
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
подольск
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тимур Одилбеков (рэпер Брутто) из группы "Каспийский груз" показал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в подмосковном Раменском. "Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше", - написал рэпер в своём аккаунте в Instagram*. На опубликованном им видео - балкон, где выбиты все стекла, залетевшие в комнату осколки. Также рэпер показал вид на соседний дом, где выбиты стекла на балконах и есть следы сажи от пожара. По словам рэпера, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971734160.html
раменское
московская область (подмосковье)
россия
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353
60
353
60
Последствия удара беспилотника в квартире рэпера Брутто в Раменском
Рэпер Брутто из группы "Каспийский груз" опубликовал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в Раменском. Музыкант рассказал, что давно не был в этой квартире, заехал ночью поспать. На кадрах - балкон с выбитыми стеклами.
2024-09-10T09:52
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PT0M25S
Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника
Жительница Раменского Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотника: были дым и гарь, все стали звонить в службу "112".
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, подольск, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Подольск, Атака украинских БПЛА в Раменском
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому

Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тимур Одилбеков (рэпер Брутто) из группы "Каспийский груз" показал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в подмосковном Раменском.
"Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше", - написал рэпер в своём аккаунте в Instagram*.
На опубликованном им видео - балкон, где выбиты все стекла, залетевшие в комнату осколки. Также рэпер показал вид на соседний дом, где выбиты стекла на балконах и есть следы сажи от пожара. По словам рэпера, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныПодольскАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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