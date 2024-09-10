https://ria.ru/20240910/brutto-1971755854.html

Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому

Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому - РИА Новости, 10.09.2024

Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому

Тимур Одилбеков (рэпер Брутто) из группы "Каспийский груз" показал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в подмосковном Раменском. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:52

2024-09-10T09:52

2024-09-10T10:11

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

подольск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971759092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cf845e88966087c238ab91c0eb093ca.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тимур Одилбеков (рэпер Брутто) из группы "Каспийский груз" показал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в подмосковном Раменском. "Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше", - написал рэпер в своём аккаунте в Instagram*. На опубликованном им видео - балкон, где выбиты все стекла, залетевшие в комнату осколки. Также рэпер показал вид на соседний дом, где выбиты стекла на балконах и есть следы сажи от пожара. По словам рэпера, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240910/vorobev-1971734160.html

раменское

московская область (подмосковье)

россия

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара беспилотника в квартире рэпера Брутто в Раменском Рэпер Брутто из группы "Каспийский груз" опубликовал кадры с последствиями удара беспилотника по его дому в Раменском. Музыкант рассказал, что давно не был в этой квартире, заехал ночью поспать. На кадрах - балкон с выбитыми стеклами. 2024-09-10T09:52 true PT0M25S

Жительница Раменского о первых минутах после атаки беспилотника Жительница Раменского Алена Батурина рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотника: были дым и гарь, все стали звонить в службу "112". 2024-09-10T09:52 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, подольск, атака украинских бпла в раменском