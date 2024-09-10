https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html

Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту

Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту - РИА Новости, 10.09.2024

Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту

Около 60 общественных пространств из плана на год по национальному проекту "Жилье и городская среда" готовы в Удмуртии, порядка 20 еще в работе, рассказал глава РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:47

2024-09-10T20:47

2024-09-10T20:48

удмуртская республика

общество

ижевск

россия

завьяловский район

ирек файзуллин

александр бречалов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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УФА, 10 сен - РИА Новости. Около 60 общественных пространств из плана на год по национальному проекту "Жилье и городская среда" готовы в Удмуртии, порядка 20 еще в работе, рассказал глава республики Александр Бречалов. "Еще пара недель и можно будет гулять. Ремонт на "Аллее счастья" в Ижевске на финише: рабочие уложили плитку, сделали велосипедную дорожку, смонтировали лестницу и пандус к Удмуртской, установили урны и скамейки, высадили больше 100 кустарников и деревьев. Этот парк и другие объекты благоустройства обсудили сегодня с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Около 60 общественных пространств из плана на год по нацпроекту "Жилье и городская среда" готовы, порядка 20 еще в работе", - написал он в своем Telegram-канале. Бречалов отметил, что они с министром также поговорили о предстоящем отопительном сезоне, готовность к которому составляет 85%, о строительстве ливневой канализации на улице Кирова Ижевска, об обновлении систем теплоснабжения и водоснабжения. "Благодаря слаженной работе региональных властей, застройщиков и жилищно-коммунальных служб, продолжается реализация жилищных программ и создаются новые возможности для улучшения жилищных условий граждан. Прилагаются все усилия для того, чтобы поддерживать доступность жилья и обеспечивать потребности населения в качественном и комфортном жилье. Жилищное строительство ведется с опережением показателей федерального проекта "Жилье", согласно данным Росстата, по итогам семи месяцев введено 863,9 тысячи квадратных метров жилья. В дальнейшем планируется наращивать объемы ввода, в том числе за счет реализации национальных проектов и государственных программ. Это позволит и впредь решать задачи по улучшению жилищных условий жителей Удмуртии", - приводит пресс-служба главы региона слова Файзуллина. В пресс-службе добавили, что одним из вопросов в ходе встречи стало благоустройство в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "На сегодняшний день в республике уже преобразились порядка 60 общественных пространств, около 20 проектов пока в стадии реализации. Полностью работы завершены в 13 муниципальных образованиях, еще в пяти подрядчики близки к завершению. Жители видят, как меняются их города и села. Так, в селе Дизьмино Ярского района появилась небольшая площадка с качелями и скамейками, в селе Люк Завьяловского района обустроена детская игровая площадка, завершается "Аллея счастья" с освещением и скамейками в Ижевске. Также продолжается благоустройство дворов: 16 выполнены, еще 20 в работе", - приводит пресс-служба слова Бречалова. Глава региона также подчеркнул значимость всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его проведение способствует созданию новых точек притяжения жителей и повышению туристической привлекательности региона. Так, благодаря победе в конкурсе уже в 2025 году в Воткинске будет благоустроена набережная по проекту "Сила музыки и ветра", в Глазове появится экстрим-парк на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса, в Сарапуле комфортным станет сквер на набережные реки Камы с красивым спуском к любимому месту жителей города. "Следующим вопросом повестки стало строительство ливневой канализации на одной из центральных магистралей Ижевска — улице Кирова — в рамках федеральной программы "Стимул". Это важный для города объект, так как новая ливневая канализация длиной 1,2 километра поможет устранить проблему отвода дождевой воды в центральной части Ижевска. Полностью завершить объект планируется в апреле 2025 года. Также в рамках программы "Стимул" ведется строительство двух автодорог", - сообщила пресс-служба.

ижевск

россия

завьяловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ижевск, россия, завьяловский район, ирек файзуллин, александр бречалов, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин