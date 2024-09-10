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Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту - РИА Новости, 10.09.2024
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Удмуртская Республика
 
20:47 10.09.2024 (обновлено: 20:48 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html
Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту
Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту - РИА Новости, 10.09.2024
Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту
Около 60 общественных пространств из плана на год по национальному проекту "Жилье и городская среда" готовы в Удмуртии, порядка 20 еще в работе, рассказал глава РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:47
2024-09-10T20:48
удмуртская республика
общество
ижевск
россия
завьяловский район
ирек файзуллин
александр бречалов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Около 60 общественных пространств из плана на год по национальному проекту "Жилье и городская среда" готовы в Удмуртии, порядка 20 еще в работе, рассказал глава республики Александр Бречалов. "Еще пара недель и можно будет гулять. Ремонт на "Аллее счастья" в Ижевске на финише: рабочие уложили плитку, сделали велосипедную дорожку, смонтировали лестницу и пандус к Удмуртской, установили урны и скамейки, высадили больше 100 кустарников и деревьев. Этот парк и другие объекты благоустройства обсудили сегодня с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Около 60 общественных пространств из плана на год по нацпроекту "Жилье и городская среда" готовы, порядка 20 еще в работе", - написал он в своем Telegram-канале. Бречалов отметил, что они с министром также поговорили о предстоящем отопительном сезоне, готовность к которому составляет 85%, о строительстве ливневой канализации на улице Кирова Ижевска, об обновлении систем теплоснабжения и водоснабжения. "Благодаря слаженной работе региональных властей, застройщиков и жилищно-коммунальных служб, продолжается реализация жилищных программ и создаются новые возможности для улучшения жилищных условий граждан. Прилагаются все усилия для того, чтобы поддерживать доступность жилья и обеспечивать потребности населения в качественном и комфортном жилье. Жилищное строительство ведется с опережением показателей федерального проекта "Жилье", согласно данным Росстата, по итогам семи месяцев введено 863,9 тысячи квадратных метров жилья. В дальнейшем планируется наращивать объемы ввода, в том числе за счет реализации национальных проектов и государственных программ. Это позволит и впредь решать задачи по улучшению жилищных условий жителей Удмуртии", - приводит пресс-служба главы региона слова Файзуллина. В пресс-службе добавили, что одним из вопросов в ходе встречи стало благоустройство в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "На сегодняшний день в республике уже преобразились порядка 60 общественных пространств, около 20 проектов пока в стадии реализации. Полностью работы завершены в 13 муниципальных образованиях, еще в пяти подрядчики близки к завершению. Жители видят, как меняются их города и села. Так, в селе Дизьмино Ярского района появилась небольшая площадка с качелями и скамейками, в селе Люк Завьяловского района обустроена детская игровая площадка, завершается "Аллея счастья" с освещением и скамейками в Ижевске. Также продолжается благоустройство дворов: 16 выполнены, еще 20 в работе", - приводит пресс-служба слова Бречалова. Глава региона также подчеркнул значимость всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его проведение способствует созданию новых точек притяжения жителей и повышению туристической привлекательности региона. Так, благодаря победе в конкурсе уже в 2025 году в Воткинске будет благоустроена набережная по проекту "Сила музыки и ветра", в Глазове появится экстрим-парк на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса, в Сарапуле комфортным станет сквер на набережные реки Камы с красивым спуском к любимому месту жителей города. "Следующим вопросом повестки стало строительство ливневой канализации на одной из центральных магистралей Ижевска — улице Кирова — в рамках федеральной программы "Стимул". Это важный для города объект, так как новая ливневая канализация длиной 1,2 километра поможет устранить проблему отвода дождевой воды в центральной части Ижевска. Полностью завершить объект планируется в апреле 2025 года. Также в рамках программы "Стимул" ведется строительство двух автодорог", - сообщила пресс-служба.
ижевск
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4.7
96
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общество, ижевск, россия, завьяловский район, ирек файзуллин, александр бречалов, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин
Удмуртская Республика, Общество, Ижевск, Россия, Завьяловский район, Ирек Файзуллин, Александр Бречалов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Владимир Путин
Около 60 общественных пространств благоустроили в Удмуртии по нацпроекту

Бречалов: 60 общественных пространств облагородили в Удмуртии по нацпроекту

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Около 60 общественных пространств из плана на год по национальному проекту "Жилье и городская среда" готовы в Удмуртии, порядка 20 еще в работе, рассказал глава республики Александр Бречалов.
«
"Еще пара недель и можно будет гулять. Ремонт на "Аллее счастья" в Ижевске на финише: рабочие уложили плитку, сделали велосипедную дорожку, смонтировали лестницу и пандус к Удмуртской, установили урны и скамейки, высадили больше 100 кустарников и деревьев. Этот парк и другие объекты благоустройства обсудили сегодня с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Около 60 общественных пространств из плана на год по нацпроекту "Жилье и городская среда" готовы, порядка 20 еще в работе", - написал он в своем Telegram-канале.
Бречалов отметил, что они с министром также поговорили о предстоящем отопительном сезоне, готовность к которому составляет 85%, о строительстве ливневой канализации на улице Кирова Ижевска, об обновлении систем теплоснабжения и водоснабжения.
"Благодаря слаженной работе региональных властей, застройщиков и жилищно-коммунальных служб, продолжается реализация жилищных программ и создаются новые возможности для улучшения жилищных условий граждан. Прилагаются все усилия для того, чтобы поддерживать доступность жилья и обеспечивать потребности населения в качественном и комфортном жилье. Жилищное строительство ведется с опережением показателей федерального проекта "Жилье", согласно данным Росстата, по итогам семи месяцев введено 863,9 тысячи квадратных метров жилья. В дальнейшем планируется наращивать объемы ввода, в том числе за счет реализации национальных проектов и государственных программ. Это позволит и впредь решать задачи по улучшению жилищных условий жителей Удмуртии", - приводит пресс-служба главы региона слова Файзуллина.
В пресс-службе добавили, что одним из вопросов в ходе встречи стало благоустройство в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день в республике уже преобразились порядка 60 общественных пространств, около 20 проектов пока в стадии реализации. Полностью работы завершены в 13 муниципальных образованиях, еще в пяти подрядчики близки к завершению. Жители видят, как меняются их города и села. Так, в селе Дизьмино Ярского района появилась небольшая площадка с качелями и скамейками, в селе Люк Завьяловского района обустроена детская игровая площадка, завершается "Аллея счастья" с освещением и скамейками в Ижевске. Также продолжается благоустройство дворов: 16 выполнены, еще 20 в работе", - приводит пресс-служба слова Бречалова.
Глава региона также подчеркнул значимость всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его проведение способствует созданию новых точек притяжения жителей и повышению туристической привлекательности региона. Так, благодаря победе в конкурсе уже в 2025 году в Воткинске будет благоустроена набережная по проекту "Сила музыки и ветра", в Глазове появится экстрим-парк на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса, в Сарапуле комфортным станет сквер на набережные реки Камы с красивым спуском к любимому месту жителей города.
"Следующим вопросом повестки стало строительство ливневой канализации на одной из центральных магистралей Ижевска — улице Кирова — в рамках федеральной программы "Стимул". Это важный для города объект, так как новая ливневая канализация длиной 1,2 километра поможет устранить проблему отвода дождевой воды в центральной части Ижевска. Полностью завершить объект планируется в апреле 2025 года. Также в рамках программы "Стимул" ведется строительство двух автодорог", - сообщила пресс-служба.
 
Удмуртская РеспубликаОбществоИжевскРоссияЗавьяловский районИрек ФайзуллинАлександр БречаловФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир Путин
 
 
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