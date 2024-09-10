https://ria.ru/20240910/bpla-1971773051.html

Пострадавшим от атаки БПЛА в Раменском предложат временное размещение

Пострадавшим от атаки БПЛА в Раменском предложат временное размещение - РИА Новости, 10.09.2024

Пострадавшим от атаки БПЛА в Раменском предложат временное размещение

Власти Подмосковья предложат несколько вариантов временного размещения для жителей пострадавших в Раменском квартир после атаки украинских беспилотников,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:47

2024-09-10T10:47

2024-09-10T11:07

московская область (подмосковье)

атака украинских бпла в раменском

подольск

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

раменское

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Подмосковья предложат несколько вариантов временного размещения для жителей пострадавших в Раменском квартир после атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев."Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем", - написал он.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971756812.html

московская область (подмосковье)

подольск

раменское

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московская область (подмосковье), атака украинских бпла в раменском, подольск, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, раменское, жилье, происшествия