https://ria.ru/20240910/bomba-1971890281.html
В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу
В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу - РИА Новости, 10.09.2024
В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу
Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:00
2024-09-10T17:00
2024-09-10T17:05
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - написал он.
https://ria.ru/20240910/postradavshie-1971839530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу
В приграничном районе Курской области сбили украинскую авиационную бомбу