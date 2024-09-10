https://ria.ru/20240910/bolnitsa-1971795525.html
Воробьев приехал в раменскую больницу после атаки БПЛА
Воробьев приехал в раменскую больницу после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев приехал в раменскую больницу после атаки БПЛА
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Раменскую больницу навестить пострадавших от атаки БПЛА, видео визита показал телеканал "Россия-1". РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:12
2024-09-10T12:12
2024-09-10T12:19
происшествия
раменское
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Раменскую больницу навестить пострадавших от атаки БПЛА, видео визита показал телеканал "Россия-1".Ранее он посетил пункт временного размещения жителей и сообщил, что двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.Губернатор Подмосковья побывал также на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971795630.html
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971775557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Раменское, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев приехал в раменскую больницу после атаки БПЛА
Воробьев приехал в раменскую больницу, где лежат пострадавшие при атаки БПЛА
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Раменскую больницу навестить пострадавших от атаки БПЛА, видео визита показал телеканал "Россия-1"
.
Ранее он посетил пункт временного размещения жителей и сообщил, что двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Губернатор Подмосковья побывал также на месте происшествия в Раменском. По его данным, сейчас в пункты временного проживания заселены 43 человека. Всем организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. На месте работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.