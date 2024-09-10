https://ria.ru/20240910/bogomaz-1971720218.html
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА
В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T00:25
2024-09-10T00:25
2024-09-10T00:56
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - говорится в сообщении.
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА
Богомаз сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на Белгородскую область