Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 10.09.2024 (обновлено: 00:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bogomaz-1971720218.html
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА
В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T00:25
2024-09-10T00:56
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/bespilotnik-1971444501.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_eac6c14287795d0d61215a233068b10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением БПЛА

Богомаз сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на Белгородскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
8 сентября, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала