https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html

СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков

СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков

Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:20

2024-09-10T10:20

2024-09-10T10:29

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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, ранее сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS (запрещена в РФ) для привлечения боевиков к операциям против России."Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме HTS. Сообщается, что в обмен на их освобождение, HTS* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - пишет издание.Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала ранее вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html

https://ria.ru/20240909/finlyandiya-1971677669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, сирия