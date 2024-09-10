https://ria.ru/20240910/blinken-1971878390.html
Блинкен понизил Зеленского в должности
Блинкен понизил Зеленского в должности - РИА Новости, 10.09.2024
Блинкен понизил Зеленского в должности
Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины, говоря об их предстоящей встрече в Киеве. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:30
2024-09-10T16:30
2024-09-10T17:31
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины, говоря об их предстоящей встрече в Киеве. "Одна из целей нашей совместной поездки (с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно — о, прошу прощения, президента Зеленского, — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент", — сообщил он.Блинкен и Лэмми посетят Украину с совместным визитом 11 сентября. Во время поездки представители Вашингтона и Лондона намерены обсудить с украинским руководством долгосрочные военные и экономические потребности Киева. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указал президент Владимир Путин, по предварительной оценке, теперь единственная легитимная власть на Украине — парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
https://ria.ru/20240819/deyatelnost--1967151508.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Владимир Путин, НАТО
Блинкен понизил Зеленского в должности
Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьер-министром Украины
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины, говоря об их предстоящей встрече в Киеве.
«
"Одна из целей нашей совместной поездки (с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно — о, прошу прощения, президента Зеленского, — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент", — сообщил он.
Блинкен и Лэмми посетят Украину с совместным визитом 11 сентября. Во время поездки представители Вашингтона и Лондона намерены обсудить с украинским руководством долгосрочные военные и экономические потребности Киева.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указал президент Владимир Путин, по предварительной оценке, теперь единственная легитимная власть на Украине — парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.