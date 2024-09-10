https://ria.ru/20240910/blinken-1971869979.html

Блинкен оценил эффективность использования дальнобойного оружия ВСУ

Блинкен оценил эффективность использования дальнобойного оружия ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Блинкен оценил эффективность использования дальнобойного оружия ВСУ

США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:08

2024-09-10T16:08

2024-09-10T16:08

в мире

сша

россия

украина

энтони блинкен

джо байден

кир стармер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской территории, включая эффективность такого решения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "При принятии таких решений, очень важно принимать во внимание ряд критически важных элементов… Нужно спросить - могут ли украинцы их эффективно использовать? Иногда это требует серьезного обучения, что мы делали. Есть ли у них возможность поддерживать это (вооружение - ред.)? Мы и над этим работали. И еще - является ли это частью эффективной стратегии?" - сказал он журналистам на пресс-конференции во вторник. Блинкен отметил, что нам всеми этими вопросами США регулярно работают. Он добавил, что намерен обсудить их в рамках визита в Киев 11 сентября, после чего представит позицию по данному вопросу американскому президенту Джо Байдену для обсуждения в пятницу с британским премьером Киром Стармером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240523/kongress-1947789308.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, джо байден, кир стармер, нато, вооруженные силы украины