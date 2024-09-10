Блинкен оценил эффективность использования дальнобойного оружия ВСУ
Блинкен: США учитывают критически важные факторы при использовании оружия ВСУ
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США учитывают ряд критических важных факторов при обсуждении вопроса об использовании американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь российской территории, включая эффективность такого решения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"При принятии таких решений, очень важно принимать во внимание ряд критически важных элементов… Нужно спросить - могут ли украинцы их эффективно использовать? Иногда это требует серьезного обучения, что мы делали. Есть ли у них возможность поддерживать это (вооружение - ред.)? Мы и над этим работали. И еще - является ли это частью эффективной стратегии?" - сказал он журналистам на пресс-конференции во вторник.
Блинкен отметил, что нам всеми этими вопросами США регулярно работают. Он добавил, что намерен обсудить их в рамках визита в Киев 11 сентября, после чего представит позицию по данному вопросу американскому президенту Джо Байдену для обсуждения в пятницу с британским премьером Киром Стармером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.