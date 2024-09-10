https://ria.ru/20240910/biznes-1971874824.html

В Липецкой области стартует новый вид поддержки бизнеса

В Липецкой области стартует новый вид поддержки бизнеса - РИА Новости, 10.09.2024

В Липецкой области стартует новый вид поддержки бизнеса

Липецкая область принимает участие в федеральном пилотном проекте по внедрению нового вида поддержки инвесторов - механизма обратной связи, запустить который в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:22

2024-09-10T16:22

2024-09-10T16:22

липецкая область

поддержка бизнеса

твой бизнес – новости

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Липецкая область принимает участие в федеральном пилотном проекте по внедрению нового вида поддержки инвесторов - механизма обратной связи, запустить который в регионе планируется в сентябре этого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в пилотном проекте, наряду с Липецкой областью, участвует еще 30 субъектов РФ. Механизм обратной связи предусматривает оказание консультационной или иной помощи компаниям – инвесторам и предпринимателям, которые стремятся реализовать свои бизнес – проекты. Как пояснил Артамонов, это еще один вид поддержки, кроме тех, которые уже действуют в Липецкой области с 2023 года. "Липецкая область занимает девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и второе – по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Запуск механизма обратной связи способствует улучшению инвестиционного климата и поможет бизнесу и потенциальным инвесторам с возникающими трудностями", – считает Артамонов. Предполагается, что, зайдя на платформу обратной связи, которая будет размещена на официальных страницах правительства и сайтах госвласти, инвестор сможет получить помощь или консультацию по вопросам поддержки деятельности компании, кадров, дорог, строительства, инженерных сетей, недвижимости, экологии и природопользования. Рассмотрение и решение вопроса займет от пяти дней до месяца, в зависимости от масштаба проблемы.

https://ria.ru/20240906/tsekh-1971033649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, игорь артамонов