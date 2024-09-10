https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами

ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 10.09.2024

ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:56

2024-09-10T07:56

2024-09-10T08:59

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

специальная военная операция на украине

орловская область

брянская область

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.По данным ведомства, 72 беспилотника сбиты над Брянской областью, 20 — в Подмосковье, 14 — в Курской области и 13 — над Тульской областью. Кроме того, в Белгородской области уничтожили восемь дронов, над территорией Калужского региона — семь, в Липецкой области — четыре. Один БПЛА был ликвидирован над территорией Орловской области.

https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html

россия

московская область (подмосковье)

орловская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, московская область (подмосковье), орловская область, брянская область