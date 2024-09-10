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ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 10.09.2024
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07:56 10.09.2024 (обновлено: 08:59 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html
ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами
ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 10.09.2024
ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:56
2024-09-10T08:59
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
орловская область
брянская область
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа&quot;, — говорится в сообщении.По данным ведомства, 72 беспилотника сбиты над Брянской областью, 20 — в Подмосковье, 14 — в Курской области и 13 — над Тульской областью. Кроме того, в Белгородской области уничтожили восемь дронов, над территорией Калужского региона — семь, в Липецкой области — четыре. Один БПЛА был ликвидирован над территорией Орловской области.
https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html
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орловская область
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), орловская область, брянская область
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Брянская область
ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами

ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над девятью российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 72 беспилотника сбиты над Брянской областью, 20 — в Подмосковье, 14 — в Курской области и 13 — над Тульской областью. Кроме того, в Белгородской области уничтожили восемь дронов, над территорией Калужского региона — семь, в Липецкой области — четыре. Один БПЛА был ликвидирован над территорией Орловской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Орловская областьБрянская область
 
 
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