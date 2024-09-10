https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971943968.html

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Дежурные средства ПВО около 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:33

2024-09-10T21:33

2024-09-10T21:36

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Десятого сентября текущего года около 20.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия