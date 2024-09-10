https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971943968.html
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Дежурные средства ПВО около 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:33
2024-09-10T21:33
2024-09-10T21:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Десятого сентября текущего года около 20.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Курской области два дрона ВСУ