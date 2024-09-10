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В Калужской области уничтожили семь БПЛА
В Калужской области уничтожили семь БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
В Калужской области уничтожили семь БПЛА
ПВО ночью уничтожила 7 БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, жертв и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:16
2024-09-10T06:16
2024-09-10T06:22
специальная военная операция на украине
калужская область
жуковский
владислав шапша
дзержинский район
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 7 БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, жертв и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах уничтожено 7 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
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калужская область, жуковский, владислав шапша, дзержинский район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Жуковский, Владислав Шапша, Дзержинский район
В Калужской области уничтожили семь БПЛА
Губернатор Шапша: ПВО сбила в трех районах Калужской области семь БПЛА ВСУ