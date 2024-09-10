https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971735283.html

В Калужской области уничтожили семь БПЛА

В Калужской области уничтожили семь БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

В Калужской области уничтожили семь БПЛА

ПВО ночью уничтожила 7 БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, жертв и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:16

2024-09-10T06:16

2024-09-10T06:22

специальная военная операция на украине

калужская область

жуковский

владислав шапша

дзержинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 7 БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, жертв и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах уничтожено 7 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971734281.html

калужская область

жуковский

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, жуковский, владислав шапша, дзержинский район