https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971732393.html

Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ

Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ

Оператор БПЛА гвардейского соединения ВДВ за полтора года участия в спецоперации сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:10

2024-09-10T05:10

2024-09-10T05:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Оператор БПЛА гвардейского соединения ВДВ за полтора года участия в спецоперации сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор БПЛА Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным "Таран" уже полтора года принимает участие в СВО, став за это время асом воздушных боев. На его счету 73 успешных воздушных боя с оппонентами со стороны ВСУ, в ходе которых он провел серию воздушных таранов квадрокоптеров ВСУ и сбил их, сохранив при этом свой квадрокоптер, тем самым сохранив сотни жизней наших военнослужащих",- сообщили Минобороны. В ведомстве также отметили, что для успешного проведения воздушных таранов десантники создали и применяют специальное устройство, которое во время воздушного боя позволяет сбивать беспилотник противника, сохраняя при этом свой БПЛА.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии