https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971732393.html
Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ
Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ
Оператор БПЛА гвардейского соединения ВДВ за полтора года участия в спецоперации сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:10
2024-09-10T05:10
2024-09-10T05:10
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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Оператор БПЛА гвардейского соединения ВДВ за полтора года участия в спецоперации сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор БПЛА Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным "Таран" уже полтора года принимает участие в СВО, став за это время асом воздушных боев. На его счету 73 успешных воздушных боя с оппонентами со стороны ВСУ, в ходе которых он провел серию воздушных таранов квадрокоптеров ВСУ и сбил их, сохранив при этом свой квадрокоптер, тем самым сохранив сотни жизней наших военнослужащих",- сообщили Минобороны. В ведомстве также отметили, что для успешного проведения воздушных таранов десантники создали и применяют специальное устройство, которое во время воздушного боя позволяет сбивать беспилотник противника, сохраняя при этом свой БПЛА.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Оператор БПЛА за полтора года сбил 73 дрона ВСУ
Оператор БПЛА c позывным "Таран" за 1,5 года сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Оператор БПЛА гвардейского соединения ВДВ за полтора года участия в спецоперации сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Оператор БПЛА Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным "Таран" уже полтора года принимает участие в СВО, став за это время асом воздушных боев. На его счету 73 успешных воздушных боя с оппонентами со стороны ВСУ, в ходе которых он провел серию воздушных таранов квадрокоптеров ВСУ и сбил их, сохранив при этом свой квадрокоптер, тем самым сохранив сотни жизней наших военнослужащих",- сообщили Минобороны.
В ведомстве также отметили, что для успешного проведения воздушных таранов десантники создали и применяют специальное устройство, которое во время воздушного боя позволяет сбивать беспилотник противника, сохраняя при этом свой БПЛА.