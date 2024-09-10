https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971728834.html
В Домодедово сбили два украинских беспилотника
В Домодедово сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024
В Домодедово сбили два украинских беспилотника
ПВО сбила еще два летевших на Москву БПЛА в городском округе Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:48
2024-09-10T03:48
2024-09-10T03:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО сбила еще два летевших на Москву БПЛА в городском округе Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже были сбиты в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах."В городском округе Домодедово ПВО минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), сергей собянин, люберцы, раменское, москва
Специальная военная операция на Украине, Домодедово (аэропорт), Сергей Собянин, Люберцы, Раменское, Москва
В Домодедово сбили два украинских беспилотника
Собянин: ПВО сбила в городском округе Домодедово два БПЛА ВСУ