https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971728834.html

В Домодедово сбили два украинских беспилотника

В Домодедово сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024

В Домодедово сбили два украинских беспилотника

ПВО сбила еще два летевших на Москву БПЛА в городском округе Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:48

2024-09-10T03:48

2024-09-10T03:53

специальная военная операция на украине

домодедово (аэропорт)

сергей собянин

люберцы

раменское

москва

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО сбила еще два летевших на Москву БПЛА в городском округе Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже были сбиты в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах."В городском округе Домодедово ПВО минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html

люберцы

раменское

москва

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домодедово (аэропорт), сергей собянин, люберцы, раменское, москва