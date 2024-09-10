https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727531.html

ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.09.2024

ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву

Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:20

2024-09-10T03:20

2024-09-10T07:30

специальная военная операция на украине

москва

люберцы

сергей собянин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. "В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Собянин сообщал о поражении беспилотника в городском округе Люберцы и двух БПЛА в Раменском городском округе.На фоне отражения украинской атаки в столичном аэропорту Внуково задержаны часть рейсов на прилет и вылет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

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москва, люберцы, сергей собянин