https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727531.html
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.09.2024
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву
Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:20
2024-09-10T03:20
2024-09-10T07:30
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. "В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Собянин сообщал о поражении беспилотника в городском округе Люберцы и двух БПЛА в Раменском городском округе.На фоне отражения украинской атаки в столичном аэропорту Внуково задержаны часть рейсов на прилет и вылет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971725981.html
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москва, люберцы, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Люберцы, Сергей Собянин
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин: в Подольском городском округе сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву