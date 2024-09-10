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ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 10.09.2024 (обновлено: 07:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727531.html
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.09.2024
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву
Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:20
2024-09-10T07:30
специальная военная операция на украине
москва
люберцы
сергей собянин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. "В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Собянин сообщал о поражении беспилотника в городском округе Люберцы и двух БПЛА в Раменском городском округе.На фоне отражения украинской атаки в столичном аэропорту Внуково задержаны часть рейсов на прилет и вылет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
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москва, люберцы, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Люберцы, Сергей Собянин
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву

Собянин: в Подольском городском округе сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Подольском городском округе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин.
«
"В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Собянин сообщал о поражении беспилотника в городском округе Люберцы и двух БПЛА в Раменском городском округе.
На фоне отражения украинской атаки в столичном аэропорту Внуково задержаны часть рейсов на прилет и вылет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваЛюберцыСергей Собянин
 
 
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