https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971734281.html
В Раменском сбили еще один беспилотник
В Раменском сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Раменском сбили еще один беспилотник
Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:45
2024-09-10T05:45
2024-09-10T09:30
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сергей собянин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html
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сергей собянин, раменское, москва, атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Раменское, Москва, Атака украинских БПЛА в Раменском
В Раменском сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе еще один вражеский БПЛА