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В Раменском сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971734281.html
В Раменском сбили еще один беспилотник
В Раменском сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Раменском сбили еще один беспилотник
Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:45
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
сергей собянин
раменское
москва
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html
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сергей собянин, раменское, москва, атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Раменское, Москва, Атака украинских БПЛА в Раменском
В Раменском сбили еще один беспилотник

Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе еще один вражеский БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе", - написал он в Telegram-канале.
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В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок
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Специальная военная операция на УкраинеСергей СобянинРаменскоеМоскваАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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