https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971734281.html

В Раменском сбили еще один беспилотник

В Раменском сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024

В Раменском сбили еще один беспилотник

Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:45

2024-09-10T05:45

2024-09-10T09:30

специальная военная операция на украине

сергей собянин

раменское

москва

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html

раменское

москва

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сергей собянин, раменское, москва, атака украинских бпла в раменском