https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729870.html

В Подмосковье сбили еще один беспилотник

В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024

В Подмосковье сбили еще один беспилотник

Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:06

2024-09-10T04:06

2024-09-10T04:06

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

люберцы

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже были сбиты в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах. Позднее Собянин сообщал и о сбитых БПЛА в городском округе Домодедово.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971728834.html

московская область (подмосковье)

люберцы

москва

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московская область (подмосковье), люберцы, сергей собянин, домодедово (аэропорт), москва, происшествия