https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729870.html
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:06
2024-09-10T04:06
2024-09-10T04:06
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
люберцы
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже были сбиты в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах. Позднее Собянин сообщал и о сбитых БПЛА в городском округе Домодедово.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971728834.html
московская область (подмосковье)
люберцы
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), люберцы, сергей собянин, домодедово (аэропорт), москва, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Москва, Происшествия
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе еще один БПЛА ВСУ