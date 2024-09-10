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В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729870.html
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:06
2024-09-10T04:06
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
люберцы
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже были сбиты в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах. Позднее Собянин сообщал и о сбитых БПЛА в городском округе Домодедово.
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московская область (подмосковье), люберцы, сергей собянин, домодедово (аэропорт), москва, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Москва, Происшествия
В Подмосковье сбили еще один беспилотник

Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе еще один БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже были сбиты в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах. Позднее Собянин сообщал и о сбитых БПЛА в городском округе Домодедово.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыСергей СобянинДомодедово (аэропорт)МоскваПроисшествия
 
 
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