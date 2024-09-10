https://ria.ru/20240910/belousov-1971862409.html

На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря

На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря - РИА Новости, 10.09.2024

На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря

На учениях "Океан-2024" планируется отработать защиту от крупномасштабной агрессии против России с моря, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:52

2024-09-10T15:52

2024-09-10T16:07

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируется отработать защиту от крупномасштабной агрессии против России с моря, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Ранее министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях."Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования Военно-морского флота, ведения морских десантных действий и конвоирования транспорта с учетом опыта СВО", - сказал министр в ходе телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240910/putin-1971867133.html

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Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России. 2024-09-10T15:52 true PT2M05S

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безопасность, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф