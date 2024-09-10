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На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря - РИА Новости, 10.09.2024
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15:52 10.09.2024 (обновлено: 16:07 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/belousov-1971862409.html
На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря
На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря - РИА Новости, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря
На учениях "Океан-2024" планируется отработать защиту от крупномасштабной агрессии против России с моря, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:52
2024-09-10T16:07
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вмф рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируется отработать защиту от крупномасштабной агрессии против России с моря, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Ранее министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях."Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования Военно-морского флота, ведения морских десантных действий и конвоирования транспорта с учетом опыта СВО", - сказал министр в ходе телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240910/putin-1971867133.html
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Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах
Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России.
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безопасность, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ВМФ РФ
На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря

Белоусов: на учениях "Океан-2024" отработают защиту от агрессии против РФ с моря

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируется отработать защиту от крупномасштабной агрессии против России с моря, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Ранее министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
"Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования Военно-морского флота, ведения морских десантных действий и конвоирования транспорта с учетом опыта СВО", - сказал министр в ходе телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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