https://ria.ru/20240910/belousov-1971807515.html
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья - РИА Новости, 10.09.2024
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:48
2024-09-10T12:48
2024-09-10T12:48
россия
курская область
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило министерство. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении. Главе оборонного ведомства доложили о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры приграничных территорий. Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск текущую обстановку, а также заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечения группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, андрей белоусов, безопасность
Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья
Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничья
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило министерство.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов
провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Главе оборонного ведомства доложили о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры приграничных территорий.
Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск текущую обстановку, а также заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечения группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.