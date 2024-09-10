https://ria.ru/20240910/belousov-1971807515.html

Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья

Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья - РИА Новости, 10.09.2024

Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:48

2024-09-10T12:48

2024-09-10T12:48

россия

курская область

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило министерство. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении. Главе оборонного ведомства доложили о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры приграничных территорий. Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск текущую обстановку, а также заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечения группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.

https://ria.ru/20240910/komandir-1971791253.html

https://ria.ru/20240909/postradavshie-1971708169.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, андрей белоусов, безопасность