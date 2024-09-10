https://ria.ru/20240910/avtopoezd-1971819986.html

Социальный автопоезд "Забота" заработал в Тамбовской области после перерыва

Социальный автопоезд "Забота" заработал в Тамбовской области после перерыва - РИА Новости, 10.09.2024

Социальный автопоезд "Забота" заработал в Тамбовской области после перерыва

После длительного перерыва в Тамбовской области возобновил свою работу социальный автопоезд "Забота", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:22

2024-09-10T13:22

2024-09-10T13:22

тамбовская область

россия

максим егоров

здравоохранение

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После длительного перерыва в Тамбовской области возобновил свою работу социальный автопоезд "Забота", сообщает пресс-служба регионального правительства. Первый выезд социального автопоезда намечен на 19 сентября. Он сделает остановку в селе Сулак Уметского муниципального округа. Подготовка к выезду "Заботы" уже ведется. Накануне о приезде медицинской бригады жителей оповестят работники ФАПа и местной администрации, а также предоставят транспорт для доставки жителей близлежащих сел и деревень. Работу социального автопоезда "Забота" организовали в 2011 году для повышения доступности специализированной медицинской помощи жителям отдаленных сельских поселений. В его составе такие мобильные комплексы, как флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет. Консультационный прием ведут специалисты ведущих тамбовских клиник, в их распоряжении - новейшее оборудование для диагностики острых и хронических заболеваний. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, последний свой выезд автопоезд "Забота" выполнил в 2019 году. Благодаря выездам с автопоездом "Забота" медики выявляют на ранних стадиях социально значимые заболевания: сахарный диабет, гипертонию, новообразования, туберкулез. Кроме того, проводят работу по формированию здорового образа жизни, обучают местных специалистов современным методам ведения пациентов, при необходимости корректируют лечение, направляют на углубленное обследование или оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Также с автопоездом в села приезжают специалисты регионального министерства социальной защиты и семейной политики, отделения Социального фонда России, которые ведут прием помощь по вопросам предоставления социальных гарантий, выплаты пенсий. Маршрут автопоезда формируется с учетом предложений из муниципальных округов. В соответствии с потребностью населения формируется состав выездной бригады. Такая схема работает эффективно и позволяет бригаде медиков принимать от 300 до 500 пациентов в день. Ежегодно автопоезд "Забота" дважды объезжал все муниципальные округа. Жители всегда ждали визита областных врачей, поскольку для многих людей в силу возраста и состояния здоровья проблематично добраться до центральной районной больницы и областного центра, чтобы получить консультацию. "Во время рабочих поездок по региону жители сел обращались с просьбами восстановить работу автопоезда "Забота". И совместно с министерством здравоохранения, муниципальными округами мы это сделали. Уже совсем скоро автопоезд снова отправится в путь, что будет способствовать дальнейшему повышению доступности и качества медицинской помощи жителям нашей глубинки", - сказала глава Тамбовской области Максим Егоров, его слова приводит пресс-служба. В Тамбовской области реализуется масштабная реформа в сфере здравоохранения. По нацпроекту "Здравоохранение" строятся новые и ремонтируются существующие лечебные учреждения. Активно решается проблема с привлечением медперсонала, в том числе с помощью программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В планах на этот год предусмотрено приобретение диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, а также строительство пяти современных фельдшерско-акушерских пунктов и пяти центров врача общей практики.

https://ria.ru/20240906/matushkin-1971011780.html

https://ria.ru/20240816/matushkin-1966600962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, максим егоров, здравоохранение