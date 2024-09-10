https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html

Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов

Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов - РИА Новости, 10.09.2024

Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов

Ушедшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться обратно на российский рынок, заявил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:30

2024-09-10T03:30

2024-09-10T08:53

россия

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ушедшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться обратно на российский рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости"."Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях", — отметил он.При этом Мантуров напомнил, что в 2022 году западные компании из других отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. По словам вице-премьера, многие из них по-прежнему обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу.После начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу", а потом обратно в госсобственность.Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет Aurus, и Volkswagen: предприятие было продано компании "Арт-Финанс". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было.

https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html

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россия, денис мантуров, экономика