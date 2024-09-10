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Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов - РИА Новости, 10.09.2024
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03:30 10.09.2024 (обновлено: 08:53 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html
Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов - РИА Новости, 10.09.2024
Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
Ушедшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться обратно на российский рынок, заявил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:30
2024-09-10T08:53
россия
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ушедшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться обратно на российский рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".&quot;Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях&quot;, — отметил он.При этом Мантуров напомнил, что в 2022 году западные компании из других отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. По словам вице-премьера, многие из них по-прежнему обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу.После начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу", а потом обратно в госсобственность.Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет Aurus, и Volkswagen: предприятие было продано компании "Арт-Финанс". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было.
https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html
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россия, денис мантуров, экономика
Россия, Денис Мантуров, Экономика
Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов

Мантуров усомнился в возможности возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер Денис Мантуров
Первый вице-премьер Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Первый вице-премьер Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ушедшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться обратно на российский рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
«

"Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях", — отметил он.

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При этом Мантуров напомнил, что в 2022 году западные компании из других отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. По словам вице-премьера, многие из них по-прежнему обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу.
После начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу", а потом обратно в госсобственность.
Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет Aurus, и Volkswagen: предприятие было продано компании "Арт-Финанс". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было.
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