Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
Мантуров усомнился в возможности возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
Первый вице-премьер Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ушедшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться обратно на российский рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
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"Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях", — отметил он.
При этом Мантуров напомнил, что в 2022 году западные компании из других отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. По словам вице-премьера, многие из них по-прежнему обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу.
После начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу", а потом обратно в госсобственность.
Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет Aurus, и Volkswagen: предприятие было продано компании "Арт-Финанс". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было.