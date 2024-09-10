https://ria.ru/20240910/avtokolonna-1971721287.html

Израильские военные освободили удерживаемую автоколонну ООН

Израильские военные освободили удерживаемую автоколонну ООН - РИА Новости, 10.09.2024

Израильские военные освободили удерживаемую автоколонну ООН

Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини сообщил об освобождении удерживаемой... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T00:57

2024-09-10T00:57

2024-09-10T00:57

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини сообщил об освобождении удерживаемой израильскими военными автоколонны Всемирной организации в секторе Газа. В понедельник израильская армия сообщила о задержании автоколонны ООН на севере сектора Газа по подозрению в перевозке в ней разыскиваемых палестинцев. По информации руководителя БАПОР, автоколонну "под дулом пистолета" остановили после израильского контрольно-пропускного пункта на мосту Вади-Газа. В нее входили "национальные и международные" сотрудники, а передвижение было заранее скоординировано с израильской стороной. Гумработники, утверждает Лаззарини, направлялись для проведения кампании по вакцинации. "Весь персонал и конвой в настоящее время освобождены и благополучно вернулись на базу ООН. Мы не можем подтвердить, состоится ли завтра (во вторник) кампания против полиомиелита в северной части Газы", – написал он в соцсети Х. Лаззарини отметил, что некие бульдозеры (израильские или нет – не уточняется) нанесли серьезный ущерб машинам ООН. Причины задержания колонны он не раскрыл.

https://ria.ru/20240826/bapor-1968626481.html

https://ria.ru/20240716/shkola-1960103852.html

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оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире