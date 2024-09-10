https://ria.ru/20240910/avtobus-1971755461.html

После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека

После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2024

После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека

Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:49

2024-09-10T09:49

2024-09-10T09:59

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС в официальном Telegram-канале.Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек. МЧС республики сообщало ранее, что в больницу Алдана были доставлены 10 пострадавших в аварии."Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Еще три, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении спасателей.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)