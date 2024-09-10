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После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2024
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09:49 10.09.2024 (обновлено: 09:59 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/avtobus-1971755461.html
После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека
После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2024
После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека
Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:49
2024-09-10T09:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС в официальном Telegram-канале.Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек. МЧС республики сообщало ранее, что в больницу Алдана были доставлены 10 пострадавших в аварии."Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Еще три, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении спасателей.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
республика саха (якутия)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
После аварии с автобусом в Якутии погибли три человека

После аварии со съехавшим с трассы автобусом в Якутии погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС в официальном Telegram-канале.
Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек. МЧС республики сообщало ранее, что в больницу Алдана были доставлены 10 пострадавших в аварии.
"Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Еще три, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении спасателей.
Место ДТП в Первомайском районе Крыма. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Крыму в ДТП погибли три человека
8 сентября, 07:49
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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