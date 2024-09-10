https://ria.ru/20240910/avstraliya-1971916997.html

В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат

В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 10.09.2024

В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат

Тысячи медсестер и акушерок по всему штату Новый Южный Уэльс провели 12-часовую забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне нехватки кадров в медицинских РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:16

2024-09-10T18:16

2024-09-10T18:16

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тысячи медсестер и акушерок по всему штату Новый Южный Уэльс провели 12-часовую забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне нехватки кадров в медицинских учреждениях, сообщает местный телеканал ABC. Забастовка, для участия в которой несколько тысяч человек медперсонала покинули свои рабочие места во вторник, прошла в самом густонаселенном австралийском штате Новый Южный Уэльс. Протест был организован местной ассоциацией медсестер и акушерок (NSWNMA). Участники акции призывали к повышению заработных плат на 15% в течение года. Свое требование они объясняли тяжелыми условиями труда, включая нехватку кадров в больницах, клиниках и родильных домах. На опубликованных ABC кадрах видно, как забастовщики, преимущественно девушки, скандируют лозунги и держат плакаты, призывающие к "честной оплате труда". "Если мы увеличим зарплату на 15 процентов на один год, это обойдется в 6,5 миллиарда австралийских долларов (4,3 миллиарда долларов США), что больше, чем мы тратим на всю полицию", - отреагировал на требования манифестантов глава местного правительства Крис Миннс. Уточняется, что накануне австралийская комиссия по трудовым отношениям призывала организаторов отказаться от проведения забастовки, которая изначально была рассчитана на более чем 12 часов. Такое долгое отсутствие сотрудников могло сказаться на работе медицинских учреждений, в том числе на оказании неотложной помощи пациентам, но во вторник о проблемах в работе больниц не сообщалось. В мае нынешнего года правительство Нового Южного Уэльса уже объявляло о повышении заработных плат государственным служащим на 10,5% в течение трех лет. В общее число работников штата, превышающее 400 тысяч человек, также входили медсестры. Однако, по словам протестующих, этого недостаточно. Средняя зарплата младшего медперсонала в государственных больницах штата Новый Южный Уэльс составляет от 40 до 50 австралийских долларов (от 27 до 33 долларов США) в час или от 85 тысяч до 95 тысяч австралийских долларов (от 56 тысяч до 63 тысячи) в год.

https://ria.ru/20240910/polsha-1971799655.html

https://ria.ru/20240909/italiya-1971596441.html

https://ria.ru/20240901/protesty-1969852287.html

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в мире, новый южный уэльс, сша, австралия