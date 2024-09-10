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В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 10.09.2024
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18:16 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/avstraliya-1971916997.html
В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат
В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 10.09.2024
В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат
Тысячи медсестер и акушерок по всему штату Новый Южный Уэльс провели 12-часовую забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне нехватки кадров в медицинских РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:16
2024-09-10T18:16
в мире
новый южный уэльс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тысячи медсестер и акушерок по всему штату Новый Южный Уэльс провели 12-часовую забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне нехватки кадров в медицинских учреждениях, сообщает местный телеканал ABC. Забастовка, для участия в которой несколько тысяч человек медперсонала покинули свои рабочие места во вторник, прошла в самом густонаселенном австралийском штате Новый Южный Уэльс. Протест был организован местной ассоциацией медсестер и акушерок (NSWNMA). Участники акции призывали к повышению заработных плат на 15% в течение года. Свое требование они объясняли тяжелыми условиями труда, включая нехватку кадров в больницах, клиниках и родильных домах. На опубликованных ABC кадрах видно, как забастовщики, преимущественно девушки, скандируют лозунги и держат плакаты, призывающие к "честной оплате труда". "Если мы увеличим зарплату на 15 процентов на один год, это обойдется в 6,5 миллиарда австралийских долларов (4,3 миллиарда долларов США), что больше, чем мы тратим на всю полицию", - отреагировал на требования манифестантов глава местного правительства Крис Миннс. Уточняется, что накануне австралийская комиссия по трудовым отношениям призывала организаторов отказаться от проведения забастовки, которая изначально была рассчитана на более чем 12 часов. Такое долгое отсутствие сотрудников могло сказаться на работе медицинских учреждений, в том числе на оказании неотложной помощи пациентам, но во вторник о проблемах в работе больниц не сообщалось. В мае нынешнего года правительство Нового Южного Уэльса уже объявляло о повышении заработных плат государственным служащим на 10,5% в течение трех лет. В общее число работников штата, превышающее 400 тысяч человек, также входили медсестры. Однако, по словам протестующих, этого недостаточно. Средняя зарплата младшего медперсонала в государственных больницах штата Новый Южный Уэльс составляет от 40 до 50 австралийских долларов (от 27 до 33 долларов США) в час или от 85 тысяч до 95 тысяч австралийских долларов (от 56 тысяч до 63 тысячи) в год.
https://ria.ru/20240910/polsha-1971799655.html
https://ria.ru/20240909/italiya-1971596441.html
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в мире, новый южный уэльс, сша, австралия
В мире, Новый Южный Уэльс, США, Австралия
В Австралии медсестры провели забастовку из-за низких зарплат

ABC: в Австралии тысячи медсестер и акушерок провели 12-часовую забастовку

© NSW Nurses and Midwives' Association Австралийские медсестры провели 12-часовую забастовку из-за низких зарплат
Австралийские медсестры провели 12-часовую забастовку из-за низких зарплат - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© NSW Nurses and Midwives' Association
Австралийские медсестры провели 12-часовую забастовку из-за низких зарплат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тысячи медсестер и акушерок по всему штату Новый Южный Уэльс провели 12-часовую забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне нехватки кадров в медицинских учреждениях, сообщает местный телеканал ABC.
Забастовка, для участия в которой несколько тысяч человек медперсонала покинули свои рабочие места во вторник, прошла в самом густонаселенном австралийском штате Новый Южный Уэльс. Протест был организован местной ассоциацией медсестер и акушерок (NSWNMA). Участники акции призывали к повышению заработных плат на 15% в течение года. Свое требование они объясняли тяжелыми условиями труда, включая нехватку кадров в больницах, клиниках и родильных домах.
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На опубликованных ABC кадрах видно, как забастовщики, преимущественно девушки, скандируют лозунги и держат плакаты, призывающие к "честной оплате труда".
"Если мы увеличим зарплату на 15 процентов на один год, это обойдется в 6,5 миллиарда австралийских долларов (4,3 миллиарда долларов США), что больше, чем мы тратим на всю полицию", - отреагировал на требования манифестантов глава местного правительства Крис Миннс.
Уточняется, что накануне австралийская комиссия по трудовым отношениям призывала организаторов отказаться от проведения забастовки, которая изначально была рассчитана на более чем 12 часов. Такое долгое отсутствие сотрудников могло сказаться на работе медицинских учреждений, в том числе на оказании неотложной помощи пациентам, но во вторник о проблемах в работе больниц не сообщалось.
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В мае нынешнего года правительство Нового Южного Уэльса уже объявляло о повышении заработных плат государственным служащим на 10,5% в течение трех лет. В общее число работников штата, превышающее 400 тысяч человек, также входили медсестры. Однако, по словам протестующих, этого недостаточно.
Средняя зарплата младшего медперсонала в государственных больницах штата Новый Южный Уэльс составляет от 40 до 50 австралийских долларов (от 27 до 33 долларов США) в час или от 85 тысяч до 95 тысяч австралийских долларов (от 56 тысяч до 63 тысячи) в год.
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