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Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября
Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября - РИА Новости, 10.09.2024
Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября
Прощание с профессором ГИТИСа, членом Союза композиторов РФ Григорием Ауэрбахом пройдёт в Москве 13 сентября, сообщается в Telegram-канале учебного заведения. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:35
2024-09-10T21:35
2024-09-10T21:35
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прощание с профессором ГИТИСа, членом Союза композиторов РФ Григорием Ауэрбахом пройдёт в Москве 13 сентября, сообщается в Telegram-канале учебного заведения. Ауэрбах умер в возрасте 73 лет в понедельник. "Церемония прощания Григорием Львовичем Ауэрбахом пройдёт 13 сентября в Учебном театре ГИТИС в 11.00. В 13.00 отъезд на Востряковское кладбище. В 17.00 начнется поминальный обед по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6", - говорится в сообщении. Ауэрбах написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. Кроме того, он является автором учебного пособия по ансамблевому пению.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, гитис
Культура, Россия, Москва, ГИТИС
Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября
Прощание с профессором ГИТИСа Григорием Ауэрбахом пройдет в Москве 13 сентября