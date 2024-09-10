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Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября

Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября - РИА Новости, 10.09.2024

Прощание с Григорием Ауэрбахом пройдет 13 сентября

Прощание с профессором ГИТИСа, членом Союза композиторов РФ Григорием Ауэрбахом пройдёт в Москве 13 сентября, сообщается в Telegram-канале учебного заведения. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:35

2024-09-10T21:35

2024-09-10T21:35

культура

россия

москва

гитис

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прощание с профессором ГИТИСа, членом Союза композиторов РФ Григорием Ауэрбахом пройдёт в Москве 13 сентября, сообщается в Telegram-канале учебного заведения. Ауэрбах умер в возрасте 73 лет в понедельник. "Церемония прощания Григорием Львовичем Ауэрбахом пройдёт 13 сентября в Учебном театре ГИТИС в 11.00. В 13.00 отъезд на Востряковское кладбище. В 17.00 начнется поминальный обед по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6", - говорится в сообщении. Ауэрбах написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. Кроме того, он является автором учебного пособия по ансамблевому пению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, гитис