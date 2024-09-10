Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/artilleristy-1971737272.html
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ
Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:08
2024-09-10T07:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967533690_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0d1a43a563c388bacde94b76da0dc99f.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты противника, которые пытаются пройти в тыл российских сил, рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Первомайск". "Ежедневно выполняем огневые задачи по поражению артиллерийских орудий ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения, военной техники и личного состава украинских националистов... Особенно в последнее время очень часто (есть) попадания в блиндажи, также уничтожаются мелкие группы противника, которые пытаются зайти в наш тыл", - сказал он. По словам "Первомайска", 122-миллиметровое орудие Д-30 обладают большей точностью по сравнению с 152-миллиметровым, что при разведке и корректировке огня с помощью БПЛА позволяет эффективно поражать противника на расстоянии до 15 километров.
https://ria.ru/20240513/msta-s-1945488313.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967533690_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c191bbafff59be91949055d6d7525278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ

Артиллеристы "Днепра" в Запорожской области все чаще поражают мелкие группы ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты противника, которые пытаются пройти в тыл российских сил, рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Первомайск".
"Ежедневно выполняем огневые задачи по поражению артиллерийских орудий ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения, военной техники и личного состава украинских националистов... Особенно в последнее время очень часто (есть) попадания в блиндажи, также уничтожаются мелкие группы противника, которые пытаются зайти в наш тыл", - сказал он.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Артиллерия уничтожила опорный пункт с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра
13 мая, 05:02
По словам "Первомайска", 122-миллиметровое орудие Д-30 обладают большей точностью по сравнению с 152-миллиметровым, что при разведке и корректировке огня с помощью БПЛА позволяет эффективно поражать противника на расстоянии до 15 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала