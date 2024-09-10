https://ria.ru/20240910/artilleristy-1971737272.html
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ
Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:08
2024-09-10T07:08
2024-09-10T07:08
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты противника, которые пытаются пройти в тыл российских сил, рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Первомайск". "Ежедневно выполняем огневые задачи по поражению артиллерийских орудий ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения, военной техники и личного состава украинских националистов... Особенно в последнее время очень часто (есть) попадания в блиндажи, также уничтожаются мелкие группы противника, которые пытаются зайти в наш тыл", - сказал он. По словам "Первомайска", 122-миллиметровое орудие Д-30 обладают большей точностью по сравнению с 152-миллиметровым, что при разведке и корректировке огня с помощью БПЛА позволяет эффективно поражать противника на расстоянии до 15 километров.
https://ria.ru/20240513/msta-s-1945488313.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ
Артиллеристы "Днепра" в Запорожской области все чаще поражают мелкие группы ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты противника, которые пытаются пройти в тыл российских сил, рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Первомайск".
"Ежедневно выполняем огневые задачи по поражению артиллерийских орудий ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения, военной техники и личного состава украинских националистов... Особенно в последнее время очень часто (есть) попадания в блиндажи, также уничтожаются мелкие группы противника, которые пытаются зайти в наш тыл", - сказал он.
По словам "Первомайска", 122-миллиметровое орудие Д-30 обладают большей точностью по сравнению с 152-миллиметровым, что при разведке и корректировке огня с помощью БПЛА позволяет эффективно поражать противника на расстоянии до 15 километров.