https://ria.ru/20240910/artilleristy-1971737272.html

Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ

Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Артиллерия в Запорожской области все чаще уничтожает мелкие группы ВСУ

Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:08

2024-09-10T07:08

2024-09-10T07:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии российской группировки войск "Днепр" в Запорожской области в последнее время стали чаще поражать укрепления ВСУ и малые группы пехоты противника, которые пытаются пройти в тыл российских сил, рассказал журналистам командир орудия Д-30 с позывным "Первомайск". "Ежедневно выполняем огневые задачи по поражению артиллерийских орудий ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения, военной техники и личного состава украинских националистов... Особенно в последнее время очень часто (есть) попадания в блиндажи, также уничтожаются мелкие группы противника, которые пытаются зайти в наш тыл", - сказал он. По словам "Первомайска", 122-миллиметровое орудие Д-30 обладают большей точностью по сравнению с 152-миллиметровым, что при разведке и корректировке огня с помощью БПЛА позволяет эффективно поражать противника на расстоянии до 15 километров.

https://ria.ru/20240513/msta-s-1945488313.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины