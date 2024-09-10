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Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол - РИА Новости, 10.09.2024
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15:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/argentina-1971853942.html
Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол
Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол - РИА Новости, 10.09.2024
Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол
Россия призывает дружественные ей страны, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации Запада, добивающегося "стратегического поражения"... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:23
2024-09-10T15:23
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен - РИА Новости. Россия призывает дружественные ей страны, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации Запада, добивающегося "стратегического поражения" РФ на поле боя, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Во вторник открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Посол в статье для аргентинских газет Perfil, Diario Popular и Noticias Urbanas отметил, что в ходе сессии необходимо сфокусироваться на укреплении системообразующего положения ООН, "пошатнувшегося в результате линии США и их западных союзников на подчинение её своим узкокорыстным установкам". Деятельность организации должна быть в первую очередь направлена на формирование более справедливого многополярного мироустройства с опорой на принципы Устава ООН. "Следует решительно бороться с неоколониальными практиками, используемыми коллективным Западом в целях замедления объективного исторического процесса и удержания своего ускользающего доминирования. Речь идёт о незаконных односторонних санкциях, несправедливых торговых соглашениях, ограничении доступа к новым технологиям, разграблении ресурсов суверенных государств, а подчас и прямых силовых интервенциях. В Латинской Америке хорошо знают цену "доктрине Монро", не забыли про кровавые походы конкистадоров. Рассчитываем, что Аргентина среди тех, кого не подводит память при выборе пути развития", - отметил Феоктистов. Одним из примеров деструктивных действий западников является спровоцированный ими конфликт на Украине, добавил посол. Он напомнил, что Россия остаётся открытой к диалогу по политико-дипломатическому урегулированию кризиса. "Призываем наших друзей, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации, которые регулярно затевают спонсоры войны, добивающиеся "стратегического поражения" России на поле боя. На лужайке рядом с ООН находится бронзовая скульптура советского художника Евгения Вучетича "Перекуём мечи на орала". Цель нашей Организации – тушение, а не разжигание пожаров", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240905/konflikt-1970928696.html
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в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, оон
В мире, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов, ООН
Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол

Посол Феоктистов: Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен - РИА Новости. Россия призывает дружественные ей страны, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации Запада, добивающегося "стратегического поражения" РФ на поле боя, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Во вторник открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Посол в статье для аргентинских газет Perfil, Diario Popular и Noticias Urbanas отметил, что в ходе сессии необходимо сфокусироваться на укреплении системообразующего положения ООН, "пошатнувшегося в результате линии США и их западных союзников на подчинение её своим узкокорыстным установкам". Деятельность организации должна быть в первую очередь направлена на формирование более справедливого многополярного мироустройства с опорой на принципы Устава ООН.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
5 сентября, 22:20
"Следует решительно бороться с неоколониальными практиками, используемыми коллективным Западом в целях замедления объективного исторического процесса и удержания своего ускользающего доминирования. Речь идёт о незаконных односторонних санкциях, несправедливых торговых соглашениях, ограничении доступа к новым технологиям, разграблении ресурсов суверенных государств, а подчас и прямых силовых интервенциях. В Латинской Америке хорошо знают цену "доктрине Монро", не забыли про кровавые походы конкистадоров. Рассчитываем, что Аргентина среди тех, кого не подводит память при выборе пути развития", - отметил Феоктистов.
Одним из примеров деструктивных действий западников является спровоцированный ими конфликт на Украине, добавил посол. Он напомнил, что Россия остаётся открытой к диалогу по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
"Призываем наших друзей, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации, которые регулярно затевают спонсоры войны, добивающиеся "стратегического поражения" России на поле боя. На лужайке рядом с ООН находится бронзовая скульптура советского художника Евгения Вучетича "Перекуём мечи на орала". Цель нашей Организации – тушение, а не разжигание пожаров", - подчеркнул дипломат.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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В миреРоссияАргентинаБуэнос-Айрес (город)Дмитрий ФеоктистовООН
 
 
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