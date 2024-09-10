https://ria.ru/20240910/argentina-1971853942.html

Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол

Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол - РИА Новости, 10.09.2024

Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол

Россия призывает дружественные ей страны, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации Запада, добивающегося "стратегического поражения"... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:23

2024-09-10T15:23

2024-09-10T15:23

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен - РИА Новости. Россия призывает дружественные ей страны, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации Запада, добивающегося "стратегического поражения" РФ на поле боя, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Во вторник открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Посол в статье для аргентинских газет Perfil, Diario Popular и Noticias Urbanas отметил, что в ходе сессии необходимо сфокусироваться на укреплении системообразующего положения ООН, "пошатнувшегося в результате линии США и их западных союзников на подчинение её своим узкокорыстным установкам". Деятельность организации должна быть в первую очередь направлена на формирование более справедливого многополярного мироустройства с опорой на принципы Устава ООН. "Следует решительно бороться с неоколониальными практиками, используемыми коллективным Западом в целях замедления объективного исторического процесса и удержания своего ускользающего доминирования. Речь идёт о незаконных односторонних санкциях, несправедливых торговых соглашениях, ограничении доступа к новым технологиям, разграблении ресурсов суверенных государств, а подчас и прямых силовых интервенциях. В Латинской Америке хорошо знают цену "доктрине Монро", не забыли про кровавые походы конкистадоров. Рассчитываем, что Аргентина среди тех, кого не подводит память при выборе пути развития", - отметил Феоктистов. Одним из примеров деструктивных действий западников является спровоцированный ими конфликт на Украине, добавил посол. Он напомнил, что Россия остаётся открытой к диалогу по политико-дипломатическому урегулированию кризиса. "Призываем наших друзей, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации, которые регулярно затевают спонсоры войны, добивающиеся "стратегического поражения" России на поле боя. На лужайке рядом с ООН находится бронзовая скульптура советского художника Евгения Вучетича "Перекуём мечи на орала". Цель нашей Организации – тушение, а не разжигание пожаров", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240905/konflikt-1970928696.html

https://ria.ru/20240829/argentina-1969101988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, оон