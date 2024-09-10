Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада, заявил посол
Посол Феоктистов: Россия призвала Аргентину не поддаваться на провокации Запада
© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен - РИА Новости. Россия призывает дружественные ей страны, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации Запада, добивающегося "стратегического поражения" РФ на поле боя, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Во вторник открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Посол в статье для аргентинских газет Perfil, Diario Popular и Noticias Urbanas отметил, что в ходе сессии необходимо сфокусироваться на укреплении системообразующего положения ООН, "пошатнувшегося в результате линии США и их западных союзников на подчинение её своим узкокорыстным установкам". Деятельность организации должна быть в первую очередь направлена на формирование более справедливого многополярного мироустройства с опорой на принципы Устава ООН.
"Следует решительно бороться с неоколониальными практиками, используемыми коллективным Западом в целях замедления объективного исторического процесса и удержания своего ускользающего доминирования. Речь идёт о незаконных односторонних санкциях, несправедливых торговых соглашениях, ограничении доступа к новым технологиям, разграблении ресурсов суверенных государств, а подчас и прямых силовых интервенциях. В Латинской Америке хорошо знают цену "доктрине Монро", не забыли про кровавые походы конкистадоров. Рассчитываем, что Аргентина среди тех, кого не подводит память при выборе пути развития", - отметил Феоктистов.
Одним из примеров деструктивных действий западников является спровоцированный ими конфликт на Украине, добавил посол. Он напомнил, что Россия остаётся открытой к диалогу по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
"Призываем наших друзей, среди которых всегда была и Аргентина, не поддаваться на провокации, которые регулярно затевают спонсоры войны, добивающиеся "стратегического поражения" России на поле боя. На лужайке рядом с ООН находится бронзовая скульптура советского художника Евгения Вучетича "Перекуём мечи на орала". Цель нашей Организации – тушение, а не разжигание пожаров", - подчеркнул дипломат.
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