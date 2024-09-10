https://ria.ru/20240910/altay-1971932860.html

В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара

В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара - РИА Новости, 10.09.2024

В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара

Более 700 животных спасены из пожара в приюте в Алтайском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:56

2024-09-10T19:56

2024-09-10T19:56

происшествия

россия

алтайский край

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 700 животных спасены из пожара в приюте в Алтайском крае, сообщает МЧС России. По данным ведомства, в Барнауле горел приют для бездомных животных. "Более 700 животных спасены МЧС России на пожаре в Алтайском крае… Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Огонь на 150 квадратах оперативно потушили пожарные МЧС России. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240729/pozhar-1962591339.html

россия

алтайский край

барнаул

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происшествия, россия, алтайский край, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)