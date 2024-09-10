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В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара - РИА Новости, 10.09.2024
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19:56 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/altay-1971932860.html
В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара
В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара - РИА Новости, 10.09.2024
В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара
Более 700 животных спасены из пожара в приюте в Алтайском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:56
2024-09-10T19:56
происшествия
россия
алтайский край
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 700 животных спасены из пожара в приюте в Алтайском крае, сообщает МЧС России. По данным ведомства, в Барнауле горел приют для бездомных животных. "Более 700 животных спасены МЧС России на пожаре в Алтайском крае… Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Огонь на 150 квадратах оперативно потушили пожарные МЧС России. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240729/pozhar-1962591339.html
россия
алтайский край
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происшествия, россия, алтайский край, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В приюте на Алтае более 700 животных спасли из пожара

МЧС: более 700 животных спасены из пожара в приюте в Барнауле

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 700 животных спасены из пожара в приюте в Алтайском крае, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, в Барнауле горел приют для бездомных животных.
"Более 700 животных спасены МЧС России на пожаре в Алтайском крае… Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Огонь на 150 квадратах оперативно потушили пожарные МЧС России. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных
29 июля, 04:59
 
ПроисшествияРоссияАлтайский крайБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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