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Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:39 10.09.2024 (обновлено: 05:59 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/alaudinov-1971723212.html
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области
Российские бойцы за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую — более мелкую — технику противника, сообщил командир... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:39
2024-09-10T05:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские бойцы за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую — более мелкую — технику противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Противник сегодня пытался опять продавиться на нашем участке. Тоже покоцал несколько наших машин FPV-шками (FPV-дронами — Прим. Ред.)... Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.), одну пушку, ну и так по мелочи..." — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971723028.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Алаудинов: в Курской области за сутки уничтожили танк и другую технику ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские бойцы за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую — более мелкую — технику противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"Противник сегодня пытался опять продавиться на нашем участке. Тоже покоцал несколько наших машин FPV-шками (FPV-дронами — Прим. Ред.)... Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.), одну пушку, ну и так по мелочи..." — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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01:37
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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