https://ria.ru/20240910/alaudinov-1971723212.html

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Российские бойцы за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую — более мелкую — технику противника, сообщил командир... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:39

2024-09-10T01:39

2024-09-10T05:59

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские бойцы за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую — более мелкую — технику противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Противник сегодня пытался опять продавиться на нашем участке. Тоже покоцал несколько наших машин FPV-шками (FPV-дронами — Прим. Ред.)... Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.), одну пушку, ну и так по мелочи..." — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971723028.html

https://ria.ru/20240909/gryzlov-1971694769.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины