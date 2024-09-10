https://ria.ru/20240910/aeroporty-1971741867.html

В трех московских аэропортах сняли ограничения

В трех московских аэропортах сняли ограничения - РИА Новости, 10.09.2024

В трех московских аэропортах сняли ограничения

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые вводились на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область, начавшейся в ночь на вторник,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:14

2024-09-10T08:14

2024-09-10T08:27

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые вводились на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область, начавшейся в ночь на вторник, сняты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения."В 07.58 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС - воздушных судов - ред.) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в публикации. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в Росавиации.

https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", происшествия