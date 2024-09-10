https://ria.ru/20240910/aeroporty-1971741867.html
В трех московских аэропортах сняли ограничения
В трех московских аэропортах сняли ограничения - РИА Новости, 10.09.2024
В трех московских аэропортах сняли ограничения
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые вводились на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область, начавшейся в ночь на вторник,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:14
2024-09-10T08:14
2024-09-10T08:27
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые вводились на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область, начавшейся в ночь на вторник, сняты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения."В 07.58 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС - воздушных судов - ред.) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в публикации. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в Росавиации.
https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Происшествия
В трех московских аэропортах сняли ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения