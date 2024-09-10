https://ria.ru/20240910/aeroport-1971941403.html

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2024

Аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт "Жуковский" в Подмосковье возобновил работу по приему и выпуску рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:07

2024-09-10T21:07

2024-09-10T21:12

аэропорт "жуковский"

атака украинских бпла в раменском

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международный аэропорт "Жуковский" в Подмосковье возобновил работу по приему и выпуску рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили агентству, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, жертв и пострадавших нет."Международный аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме. В 21:00 10.09.24 г. аэропорт возобновил работу по приему и выпуску рейсов. Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аэропорт "жуковский", атака украинских бпла в раменском, московская область (подмосковье), происшествия