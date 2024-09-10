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Аэропорт "Домодедово" работает штатно - РИА Новости, 10.09.2024
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10:45 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971772168.html
Аэропорт "Домодедово" работает штатно
Аэропорт "Домодедово" работает штатно - РИА Новости, 10.09.2024
Аэропорт "Домодедово" работает штатно
Аэропорт "Домодедово" работает штатно, на регистрацию на рейсы практически нет очередей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:45
2024-09-10T10:45
жуковский
москва
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно, на регистрацию на рейсы практически нет очередей, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент задержаны рейсы и на прилет и на вылет, также есть несколько отмененных рейсов. На паспортном контроле образовалось небольшое скопление людей, но проход осуществляется достаточно быстро. Очереди на таможенный контроль отсутствуют. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
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жуковский
москва
московская область (подмосковье)
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жуковский, москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Жуковский, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
Аэропорт "Домодедово" работает штатно

"Домодедово" работает штатно, на регистрацию на рейсы нет очередей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДомодедово
Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно, на регистрацию на рейсы практически нет очередей, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент задержаны рейсы и на прилет и на вылет, также есть несколько отмененных рейсов.
На паспортном контроле образовалось небольшое скопление людей, но проход осуществляется достаточно быстро. Очереди на таможенный контроль отсутствуют.
Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
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ЖуковскийМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)
 
 
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