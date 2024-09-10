https://ria.ru/20240910/aeroport-1971772168.html

Аэропорт "Домодедово" работает штатно

Аэропорт "Домодедово" работает штатно - РИА Новости, 10.09.2024

Аэропорт "Домодедово" работает штатно

Аэропорт "Домодедово" работает штатно, на регистрацию на рейсы практически нет очередей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:45

2024-09-10T10:45

2024-09-10T10:45

жуковский

москва

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно, на регистрацию на рейсы практически нет очередей, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент задержаны рейсы и на прилет и на вылет, также есть несколько отмененных рейсов. На паспортном контроле образовалось небольшое скопление людей, но проход осуществляется достаточно быстро. Очереди на таможенный контроль отсутствуют. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.

https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

жуковский

москва

московская область (подмосковье)

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жуковский, москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)