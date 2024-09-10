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Направляющиеся в Казань рейсы перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.09.2024
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09:20 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971749301.html
Направляющиеся в Казань рейсы перенаправили на запасные аэродромы
Направляющиеся в Казань рейсы перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.09.2024
Направляющиеся в Казань рейсы перенаправили на запасные аэродромы
Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:20
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сочи
новокузнецк
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск, сообщили РИА Новости в казанском аэропорту. В пресс-службе авиаузла рассказали, что с 7.00 Международный аэропорт "Казань" имени Тукая временно закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения). С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребёнка, добавили в пресс-службе. "Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск", - сообщил собеседник.
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сочи, новокузнецк, кемерово
Сочи, Новокузнецк, Кемерово
Направляющиеся в Казань рейсы перенаправили на запасные аэродромы

Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправили на запасные аэродромы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБагажная лента
Багажная лента - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск, сообщили РИА Новости в казанском аэропорту.
В пресс-службе авиаузла рассказали, что с 7.00 Международный аэропорт "Казань" имени Тукая временно закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения).
С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребёнка, добавили в пресс-службе.
"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск", - сообщил собеседник.
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