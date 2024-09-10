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Нижегородский аэропорт принял рейсы, летевшие в Москву - РИА Новости, 10.09.2024
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08:31 10.09.2024 (обновлено: 08:46 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971743217.html
Нижегородский аэропорт принял рейсы, летевшие в Москву
Нижегородский аэропорт принял рейсы, летевшие в Москву - РИА Новости, 10.09.2024
Нижегородский аэропорт принял рейсы, летевшие в Москву
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 11 самолётов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:31
2024-09-10T08:46
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 11 самолётов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Утром 10 сентября международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял в качестве запасного 11 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время борты готовятся к отправке в пункты назначения", - рассказали в аэропорту.Собеседница агентства отметила, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания.Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу трёх московских аэропортов - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html
москва
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москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород
Москва, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижний Новгород
Нижегородский аэропорт принял рейсы, летевшие в Москву

Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, летевших в Москву

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 11 самолётов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Утром 10 сентября международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял в качестве запасного 11 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время борты готовятся к отправке в пункты назначения", - рассказали в аэропорту.
Собеседница агентства отметила, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу трёх московских аэропортов - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
08:45
 
МоскваДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Нижний Новгород
 
 
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