https://ria.ru/20240910/adygeya-1971799843.html

Суд в Адыгее назначил заседание по делу о геноциде советского народа

Суд в Адыгее назначил заседание по делу о геноциде советского народа - РИА Новости, 10.09.2024

Суд в Адыгее назначил заседание по делу о геноциде советского народа

Дата заседания по делу о геноциде советского народа, совершенного немецкими захватчиками в республике Адыгее, назначена на 19 сентября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:26

2024-09-10T12:26

2024-09-10T12:26

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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Дата заседания по делу о геноциде советского народа, совершенного немецкими захватчиками в республике Адыгее, назначена на 19 сентября, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов республики. Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что региональное надзорное ведомство в Адыгее направило в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Оккупация Адыгейской автономной области началась 9 августа 1942 года и длилась до 18 февраля 1943 года. В это время немецкие захватчики угнетали советских граждан, применяли насилие, грабили, расстреливали мирных жителей и военнопленных, а также угоняли трудоспособных людей на принудительные работы. В результате этих действий погибли более 5 тысяч жителей области. В конце августа Верховный суд Республики Адыгеи получил материалы дела, решался вопрос о его назначении, сообщали РИА Новости в пресс-службе судов республики. "Процесс по геноциду назначен на 19 сентября", - сказал собеседник агентства. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов в Адыгее, сейчас решается вопрос о формате заседания. Ранее агентству рассказывали, что заседание будет закрытым.

https://ria.ru/20240716/prokuror-1960007087.html

https://ria.ru/20240715/genotsid-1959731226.html

адыгейская автономная область

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здоровье - общество, адыгейская автономная область, республика адыгея, россия, генеральная прокуратура рф