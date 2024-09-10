https://ria.ru/20240910/abkhaziya-1971849459.html

Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России

Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России - РИА Новости, 10.09.2024

Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России

Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:05

2024-09-10T15:05

2024-09-10T15:05

россия

абхазия

сухум

евгений примаков

сергей шамба

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "То, что делают наши противники и конкуренты, для нас очевидно. Они всегда были активны, они хотят оттянуть Абхазию от России, попытаться её переманить, работают очень активно и в это вкладывают огромные ресурсы. Должны ли мы как-то сдаваться? Должны ли у нас руки опускаться? Конечно, нет", - сказал Примаков. Он подчеркнул, что Россотрудничество активно работает в Абхазии, в частности, в Сухуме и Гальском райне, а абхазские студенты приезжают на обучение в Россию. Примаков подчеркнул, что попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике нет. Ранее глава абхазского МИД Сергей Шамба заявил на брифинге, что отношения Абхазии и России необходимо улучшать.

https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html

https://ria.ru/20240908/moskva-1971308547.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, абхазия, сухум, евгений примаков, сергей шамба, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире