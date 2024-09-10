https://ria.ru/20240910/abkhaziya-1971849459.html
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России - РИА Новости, 10.09.2024
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России
Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:05
2024-09-10T15:05
2024-09-10T15:05
россия
абхазия
сухум
евгений примаков
сергей шамба
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "То, что делают наши противники и конкуренты, для нас очевидно. Они всегда были активны, они хотят оттянуть Абхазию от России, попытаться её переманить, работают очень активно и в это вкладывают огромные ресурсы. Должны ли мы как-то сдаваться? Должны ли у нас руки опускаться? Конечно, нет", - сказал Примаков. Он подчеркнул, что Россотрудничество активно работает в Абхазии, в частности, в Сухуме и Гальском райне, а абхазские студенты приезжают на обучение в Россию. Примаков подчеркнул, что попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике нет. Ранее глава абхазского МИД Сергей Шамба заявил на брифинге, что отношения Абхазии и России необходимо улучшать.
https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, абхазия, сухум, евгений примаков, сергей шамба, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Евгений Примаков, Сергей Шамба, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России
Глава Россотрудничества Примаков: противники России хотят переманить Абхазию