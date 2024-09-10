Рейтинг@Mail.ru
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/abkhaziya-1971849459.html
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России - РИА Новости, 10.09.2024
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России
Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:05
2024-09-10T15:05
россия
абхазия
сухум
евгений примаков
сергей шамба
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_6a0a4e7024c8b71495540df2774a21bd.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "То, что делают наши противники и конкуренты, для нас очевидно. Они всегда были активны, они хотят оттянуть Абхазию от России, попытаться её переманить, работают очень активно и в это вкладывают огромные ресурсы. Должны ли мы как-то сдаваться? Должны ли у нас руки опускаться? Конечно, нет", - сказал Примаков. Он подчеркнул, что Россотрудничество активно работает в Абхазии, в частности, в Сухуме и Гальском райне, а абхазские студенты приезжают на обучение в Россию. Примаков подчеркнул, что попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике нет. Ранее глава абхазского МИД Сергей Шамба заявил на брифинге, что отношения Абхазии и России необходимо улучшать.
https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html
https://ria.ru/20240908/moskva-1971308547.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c0176a65f05b90ea358c0013ce895104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, сухум, евгений примаков, сергей шамба, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Евгений Примаков, Сергей Шамба, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков заявил, что противники хотят оттянуть Абхазию от России

Глава Россотрудничества Примаков: противники России хотят переманить Абхазию

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Сухум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Противники России хотят "оттянуть" от неё Абхазию, активно вкладывают в это ресурсы, однако Россотрудничество продолжает свою работу в республике, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
"То, что делают наши противники и конкуренты, для нас очевидно. Они всегда были активны, они хотят оттянуть Абхазию от России, попытаться её переманить, работают очень активно и в это вкладывают огромные ресурсы. Должны ли мы как-то сдаваться? Должны ли у нас руки опускаться? Конечно, нет", - сказал Примаков.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии
5 сентября, 14:31
Он подчеркнул, что Россотрудничество активно работает в Абхазии, в частности, в Сухуме и Гальском райне, а абхазские студенты приезжают на обучение в Россию. Примаков подчеркнул, что попыток повлиять на работу Россотрудничества в республике нет.
Ранее глава абхазского МИД Сергей Шамба заявил на брифинге, что отношения Абхазии и России необходимо улучшать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку
8 сентября, 08:00
 
РоссияАбхазияСухумЕвгений ПримаковСергей ШамбаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала