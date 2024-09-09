https://ria.ru/20240909/zhestyannikov-1971631019.html

Жестянников: курс Филимонова и его команды поддержан жителями Вологодчины

Жестянников: курс Филимонова и его команды поддержан жителями Вологодчины - РИА Новости, 09.09.2024

Жестянников: курс Филимонова и его команды поддержан жителями Вологодчины

Курс Георгия Филимонова и его команды на прошедших выборах губернатора поддержали жители Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:44

2024-09-09T15:44

2024-09-09T15:44

вологодская область

вологда

георгий филимонов

сергей жестянников

александр морозов

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курс Георгия Филимонова и его команды на прошедших выборах губернатора поддержали жители Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Спасибо всем вологжанам, которые приняли решение прийти на выборы, а это практически половина от общего числа голосующих. Для нашего региона беспрецедентный факт. Еще во время подготовки Стратегии развития Вологодчины вологжане показали свою сопричастность курсу Филимонова, став соавторами будущих перемен. Все, кто пришел в эти выходные на избирательные участки, кому нужны изменения, отдали голоса безусловной поддержки нашему лидеру – Георгию Юрьевичу", - цитирует пресс-служба регионального Заксобрания Жестянникова. Как отметили в региональном парламенте, на выборах кандидатуру Филимонова поддержали 62,3% вологжан. Следом расположились Александр Морозов (19,33%), Антон Гримов (8,28%), Денис Хрипель (4,42%), Игорь Катухин (4,02%). Явка на выборах губернатора в этом году составила 49,18%, в 2019 году этот показатель был 40,52%. На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по Заречному одномандатному округу №2 победу одержал член Общественного совета Вологды Сергей Томилов. За него проголосовали 37% избирателей. На протяжении нескольких месяцев вместе со спикером ЗСО он курирует ремонты социальных объектов и парковых территорий в заречной части Вологды. "Сергей Томилов теперь должен убедительно на практике доказать, что не зря за него были отданы голоса. В Заречье мы ведем несколько подконтрольных направлений, которые надо завершить в ближайшее время. Дальше, что касается развития территорий, теперь это задача номер один для Сергея Анатольевича", - подчеркнул спикер ЗСО. Информации о каких-либо инцидентах или нарушениях не сообщалось, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/zhestyannikov-1970860580.html

https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, георгий филимонов, сергей жестянников, александр морозов, выборы в россии — 2024