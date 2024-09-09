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В Москве появился сервис на основе ИИ для выявления смещения тел позвонков - РИА Новости, 09.09.2024
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09:19 09.09.2024
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В Москве появился сервис на основе ИИ для выявления смещения тел позвонков
В Москве появился сервис на основе ИИ для выявления смещения тел позвонков - РИА Новости, 09.09.2024
В Москве появился сервис на основе ИИ для выявления смещения тел позвонков
Первый сервис на основе искусственного интеллекта для выявления и оценки смещения тел позвонков появился в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра столицы РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:19
2024-09-09T09:19
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый сервис на основе искусственного интеллекта для выявления и оценки смещения тел позвонков появился в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Новый сервис на основе искусственного интеллекта, который мы внедрили, позволяет врачам не пропустить смещения при описании рентгенограмм позвоночника, автоматически проводя необходимые измерения. Это ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше", - рассказала Ракова. Она отметила, что смещение тел позвонков является одной из возможных причин болей в спине и пояснице. Важно вовремя и точно диагностировать это состояние, чтобы избежать осложнений и назначить правильное лечение. "Использование таких технологий не только повышает точность диагностики, но и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных и уникальных клинических случаях, предоставляя пациентам максимально качественную и своевременную помощь", - подчеркнула Ракова.
https://ria.ru/20240820/ustroystvo-1967360202.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве появился сервис на основе ИИ для выявления смещения тел позвонков

В Москве появился сервис на основе ИИ для выявления и оценки смещения позвонков

© Фото : Freepik / senivpetroВрач осматривает позвоночник пациентки
Врач осматривает позвоночник пациентки - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Freepik / senivpetro
Врач осматривает позвоночник пациентки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый сервис на основе искусственного интеллекта для выявления и оценки смещения тел позвонков появился в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Новый сервис на основе искусственного интеллекта, который мы внедрили, позволяет врачам не пропустить смещения при описании рентгенограмм позвоночника, автоматически проводя необходимые измерения. Это ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше", - рассказала Ракова.
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Она отметила, что смещение тел позвонков является одной из возможных причин болей в спине и пояснице. Важно вовремя и точно диагностировать это состояние, чтобы избежать осложнений и назначить правильное лечение.
"Использование таких технологий не только повышает точность диагностики, но и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных и уникальных клинических случаях, предоставляя пациентам максимально качественную и своевременную помощь", - подчеркнула Ракова.
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